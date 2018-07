Técnico de Islandia renunció a su cargo y volverá a trabajar como dentista

Heimir Hallgrímsson, luego de estar siete años como técnico de la selección de Islandia y clasificarlo por primera vez a un Mundial de fútbol, decidió este martes dejar el cargo, así lo confirmó la federación de fútbol del país nórdico en su cuenta oficial de Twitter.

En Argentina, tras conocer que Islandia sería su rival en el Mundial de Rusia 2018, llamaron a Hallgrímsson como el “entrenador dentista”. Sin embargo, el estratega de 51 años le complicó la clasificación a los dirigidos por Jorge Sampaoli tras empatar 1-1 en el debut.

El técnico islandés decidió de forma unilateral dejar el puesto, en el que estuvo durante siete años, primero como asistente y luego como entrenador principal. Ahora, según los diarios de ese país, Heimir Hallgrimsson volverá a trabajar como odontólogo, profesión que ejerció hasta asumir en el combinado nacional.

The FA of Iceland can now confirm that Heimir Hallgrímsson will not continue as head coach of the Icelandic men´s national team. Hallgrímsson steps down as Iceland coach at his own request after 7 years in the job, having joined in 2011. pic.twitter.com/4Srl1lDdkq