Djokovic vs Anderson VER EN VIVO ONLINE por la final de Wimbledon 2018

Por el título. Novak Djokovic y Kevin Anderson se ven las caras este domingo (8:00 a.m. EN VIVO Y EN DIRECTO vía ESPN, DirecTV y Movistar Deportes 2) en la gran final de Wimbledon 2018. También puedes seguir el partido por LaRepublica.pe.

'Nole' viene de superar al vigente número 1 del mundo, Rafael Nadal, por 6-4, 3-6, 7-6 (9), 3-6 y 10-8 en cinco horas de juego que se repartieron entre el viernes y sábado.

"Es duro encontrar las palabras. He ganado al mejor jugador del mundo en uno de los mejores partidos que hemos protagonizado", explicó sobre el que hacía el 52º choque de sus carreras. "Ha sido un partido increíble el que hemos jugado. Está claro que nos han separado muy pocas cosas, detalles. Fue todo muy parejo", dijo el serbio.

Al frente tendrá a un Kevin Anderson que, pese a tener un día más de descanso, tuvo que jugar poco más de seis horas para superar a John Isner por 7-6 (6), 6-7 (5), 6-7 (9), 6-4 y 26-24.

#WIMBLEDONxESPN Kevin Anderson y Novak Djokovic jugarán la final de #Wimbledon 2018. El serbio tiene ventaja de 5-1 en el historial y mayor experiencia en finales, pero el sudafricano viene de dos triunfazos ante Federer e Isner y sueña con cerrar el torneo perfecto. pic.twitter.com/jRtFolsyu3 — ESPN Tenis (@ESPNtenis) 14 de julio de 2018

Novak Djokovic busca su 13º Grand Slam, el que sería el primero tras Roland Garros 2016, y su cuarta corona sobre el verde inglés. Por otro lado, el sudafricano Kevin Anderson sueña con estrenarse en su segunda final, tras caer ante Nadal en el US Open 2017.

Horarios del Djokovic vs Anderson

Costa Rica - 7:00 a.m.

Perú - 8:00 a.m.

México - 8:00 a.m.

Ecuador - 8:00 a.m.

Panamá - 8:00 a.m.

Bolivia - 9:00 a.m.

Venezuela - 9:00 a.m.

Chile - 9:00 a.m.

Estados Unidos (Neuva York y Miami) - 9:00 a.m.

Paraguay - 9:00 a.m.

Uruguay - 10:00 a.m.

Argentina - 10:00 a.m.

Brasil - 10:00 a.m.

España - 3:00 p.m.

Canales del Djokovic vs Anderson

ESPN

DirecTV

Movistar Deportes 2