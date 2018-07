Óscar Tabárez sobre su continuidad: “Los técnicos no deciden”

Uruguay terminó su participación en el Mundial Rusia 2018 con una gran actuación en todo el campeonato. Una de los responsables de la buena campaña ha sido el director técnico Óscar Washintong Tabárez quien ha estado al frente del seleccionado celeste en más de cuatro mundiales.

No obstante, el DT reveló hoy al fin del encuentro con Francia que su contrato terminó el día de hoy y no confirmó si es que hay las posibilidades de renovar.

“Hoy se me terminó el contrato, no voy a hablar del tema porque no me corresponde a mí. Los entrenadores nunca deciden si se quedan o se van. Pasó lo mismo luego del Mundial de Brasil”, indicó, cita el portal Ovación Digital.

Por otro lado, para el ‘Maestro’, su selección perdió porque Francia tuvo un mejor juego y ellos no supieron superarlos.

"Nos faltó lo que le falta a cualquier equipo cuando pierde, nos faltó jugar mejor. En esta derrota, creo que hicimos unos primeros 20 minutos parejos, después se pusieron en ventaja y son detalles que pesan mucho en este tipo de partidos. No pudimos solucionarlos con los cambios, se hizo el esfuerzo y se dejó todo. No hay ninguna deuda, Francia controló bien la situación del partido. Reconozco que el rival jugó mejor", explicó Tabárez.

El estratega charrúa también evitó hablar sobre el estado emocional del guardameta Fernando Muslera, quien erró en la tapada del disparo de Antoine Griezzman que se convirtió en el 2-0 para los franceses, pues dijo que eso era parte de la “privacidad de la selección uruguaya”.