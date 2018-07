Edwin Oviedo: “Gareca va a escuchar nuestra propuesta”

La continuidad de Ricardo Gareca al mando de la selección está encaminada, así lo aseguró el presidente de la FPF, Edwin Oviedo, en una extensa entrevista con el programa ‘Sigrid.pe’ de La República.

¿La FPF está en la condición económica para equiparar las ofertas que le van a llover a Ricardo Gareca?

No es un tema de dinero, ese no es el tema principal. Hace dos días nos reunimos y me manifestó que en los clubes en los que ha estado se tomaba un tiempo para darles una respuesta. Gareca me dijo que como (el contrato) es por los próximos 4 años, tiene que pensar bien. Además, a él le gusta respetar sus compromisos. Nosotros hemos sido respetuosos y le hemos dicho que se tome su tiempo.

¿De cuánto tiempo estamos hablando?

Él se va a tomar este mes. Creo que por todo lo que ha hecho por el país, merece un descanso. En los momentos difíciles, nosotros fuimos consecuentes y respaldamos el proceso. Si tendría que evaluar a nivel institucional, creo que estamos aprobados por él.

¿Le comentó si recibió ofertas de otros países?

Gareca es un profesional serio, responsable y muy correcto. Estoy seguro de que ha tenido muchas propuestas, sin embargo, ha pedido no hablar del tema. Cuando crea conveniente hablar de las propuestas, seguramente, va a escuchar, pero también nos va a escuchar a nosotros. Quisiera resaltar la seriedad con la que él se maneja. En esa parte nos ha dado muchas enseñanzas.

Hay quienes dicen que la relación entre la FPF y Gareca no fue la mejor y que esto se vio reflejado en el caso de Paolo Guerrero...

Paolo fue a visitarme con toda su familia incluso, y me pidieron una sola cosa: que él quería ir al Mundial y que le saque una reunión con el presidente (FIFA) Infantino, porque quería contarle directamente su situación. Eso fue un día jueves, el viernes hago la gestión y gracias a Dios lo logramos.

¿Se lo comunicó a Gareca?

El día viernes en la cena, en la concentración del hotel, fui a hablar con el profesor, le dije que me había reunido con Paolo y que el domingo tenía que viajar con él. También hablamos del tema del premio por haber logrado la clasificación al Mundial.

¿Se repartió ese premio?

Sí, se repartió al día siguiente, sábado. Hay personas que quieren desinformar con intenciones de dividirnos. Tenemos un equipo ganador y buscaremos retenerlo.

¿Es verdad que Gareca pidió la permanencia de Juan Carlos Oblitas y de Antonio García Pye en la Federación?

Los contratos de nuestros funcionarios son hasta diciembre del 2018. Normalmente se renuevan faltando 30 o 60 días a su vencimiento y vamos a pedir la renovación. Oblitas viene por pedido mío, es parte del equipo de mi confianza.

Entonces, depende de ellos firmar su renovación.

-Creo que ellos sí van a firmar. Con todo lo que significa la selección para el país, ¿quién no quisiera trabajar en la Federación?, y lo digo con toda humildad. Hoy es la institución más querida. En solitario no se logran estas cosas.

¿Qué otros pedidos ha hecho el técnico argentino?

Nos pidió unas canchas de entrenamiento, una nueva Videna. Tenemos un convenio de 40 años en Chaclacayo, donde vamos a construir seis canchas. Creo que hemos hecho atención a todos los pedidos que ha tenido el profesor.

¿Qué sucedería si Gareca decide irse? ¿Existe un plan B?

Como FPF se ha decidido tener una sola opción, nuestra prioridad es el profesor Gareca.

¿Pékerman es una opción?

Nosotros hemos decidido esperar los días que ha pedido el profesor. Es importante para la FPF y el fútbol peruano que continúe, porque el proceso cada vez lo va a ir mejorando. No hay que cortarlo.

¿El jefe de la Unidad Técnica de Menores de la FPF, Daniel Ahmed, podría quedar al mando de la selección?

No. Ahmed está haciendo un trabajo espectacular en menores. El presupuesto que destinamos a ese trabajo es de casi 12 millones de soles anuales. Nosotros autogestionamos nuestros recursos, no recibimos un sol del Estado.

En el tema de utilidades, ¿están destinadas a estos proyectos? ¿Llegan a los jugadores?

Es parte para los jugadores, parte para los clubes y para el plan de menores, porque no tenemos que esperar 36 años para volver a un mundial. Se tiene que trabajar, acá la improvisación ya no existe. Rusia ha sido el comienzo.