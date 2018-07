México vs Brasil: empate 0-0 por los octavos de final del Mundial | EN VIVO

México y Brasil medirán fuerzas este lunes (9:00 a.m. EN VIVO Y EN DIRECTO por TyC Sports, Latina, DirecTV y Azteca TV) en el Samara Arena en busca del pase a los cuartos de final del Mundial Rusia 2018. ¿El 'Tri' dará la sorpresa ante la 'Canarinha?

MINUTO A MINUTO

11' El pase cruzado de Herrera desde la banda izquierda muy pasado y despejado por la defensa brasileña. Tiro de esquina para los 'aztecas'.

8' Tiro de esquina ejecutado por Carlos Vela que llega a los definidores mexicanos para habilitar de cabeza al 'Chicharito Hernández'. El juez de línea marca la posición adelantada.

4' Primer remate directo de Neymar al arco despejado por Guillermo Ochoa.

3' Brasil presente en el área. Ahora falta de Álvarez sobre Neymar.

2' Primera jugada de peligro de México.

1' Empieza el juego.

0' Emocionante himno de la selección mexicana en el Samara Arena.

Previa: Alineaciones confirmadas.

La previa

Los dirigidos por Juan Carlos Osorio fueron de más a menos en la Copa del Mundo. Iniciaron con una sorpresiva victoria (1-0) sobre Alemania y luego se impusieron (2-1) a Corea del Sur. Sin embargo, clasificaron a octavos de final con lo justo ya que cayeron goleados (0-3) frente a Suecia y los asiáticos les dieron una mano ante los teutones.

Para este cotejo, el DT colombiano no podrá contar con su central titular: Héctor Moreno, quien está suspendido por acumulación de amarillas. Luego tiene a todos los jugadores a su disposición, entre ellos sus figuras como Héctor Herrera, Carlos Vela, el 'Chuky' Lozano y Javier 'Chicharito' Hernández.

Brasil, por su parte, terminó primero en su grupo con 7 puntos luego de igualar (1-1) en su debut ante Suiza y ganar con lo justo a Costa Rica y Serbia por 2-0. La única baja que tendrá Tite será la de Marcelo, quien sufrió "un espasmo en la columna" en un intento de carrera con Milinkovic-Savic, según lo dio a conocer el médico del plantel Rodrigo Lesmar.

A cabeça já está no jogão de amanhã! Foco total para encarar o México. Bola rola 11h, hein? #GigantesPorNatureza #Copa2018



Fotos: Lucas Figueiredo/CBF pic.twitter.com/vGaEn0F5Y3 — CBF Futebol (@CBF_Futebol) 1 de julio de 2018

Arriba sí estarán los más que confirmados Neymar, Phillipe Coutinho y Gabriel Jesus, quienes esperan tener un partido perfecto para seguir en carrera por el título.

Horarios del México vs Brasil

Costa Rica - 8:00 a.m.

Panamá - 9:00 a.m.

Ecuador - 9:00 a.m.

Perú - 9:00 a.m.

Colombia - 9:00 a.m.

Bolivia - 10:00 a.m.

Estados Unidos (Miami y Nueva York) - 10:00 a.m.

Venezuela - 10:00 a.m.

Paraguay - 10:00 a.m.

Chile - 10:00 a.m.

Argentina - 11:00 a.m.

Uruguay - 11:00 a.m.

España - 4:00 p.m.

Canales del México vs Brasil

Perú - Latina, DirecTV

México - Azteca, TDN, SKY, Estrellas

Panamá - RPCTV, Telemetro, TVMax

Colombia - Caracol y RCN

Ecuador - RTS y DirecTV Sports

Venezuela - Venevisión, Tves, Meridiano Televisión, TLT, IVC, DirecTV Sports

Bolivia - Red Unitel, Red UNO, Tigo Sports

Paraguay - Telefuturo, SNT, Tigo Sports, Movistar Deportes

Chile - Canal 13, TVN, Mega, DirecTV Sports

Uruguay - Canal 10, Montecarlo TV, Red Uruguaya de Televisión y Teledoce

Argentina - TyC Sports y TV Pública

España - Mediaset, Telecinco y Cuatro

Estados Unidos - Telemundo, FOX, FS1, NBC

Alineaciones probables del México vs Brasil

Brasil: Allison; Fagner o Danilo, Miranda, Thiago Silva, Marcelo o Filipe Luis; Casemiro; William, Paulinho, Coutinho; Gabriel Jesús y Neymar Jr.

México: Ochoa; Edson Alvarez, Ayala, Salcedo, Gallardo; Guardado, Herrera; Layún, Vela, Lozano; y 'Chicharito' Hernández.

Internet: ¿dónde seguir en vivo y en directo online el México vs Brasil?

Si quieres seguir en Internet el México vs Brasil, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.