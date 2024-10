Pensión IVSS y Amor Mayor 2024: ¿se pueden cobrar ambos pagos a la vez? Descubre cuál te toca recibir

En Venezuela, los adultos mayores cuentan con el respaldo de dos importantes programas sociales: la pensión del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y el Bono Amor Mayor. Ambas ayudas buscan brindar apoyo financiero a este sector, especialmente afectado por la situación económica en el país. Sin embargo, una de las dudas más comunes es si estos beneficios pueden cobrarse simultáneamente, dado que representan un apoyo significativo en el ingreso mensual de los pensionados.

Actualmente, las pensiones del IVSS y el Bono Amor Mayor se entregan en montos equivalentes al salario mínimo en Venezuela. En este artículo, responderemos a las principales preguntas sobre estos beneficios, incluyendo el monto y cómo consultar a qué programa social perteneces.

¿Se puede cobrar la pensión IVSS y Amor Mayor al mismo tiempo?

En Venezuela, los pensionados no pueden recibir ambos beneficios de manera simultánea. Es decir, quienes reciben la pensión del IVSS no tienen acceso al Bono Amor Mayor y viceversa. Este límite obedece a las normativas establecidas en el programa social del Amor Mayor, el cual fue diseñado específicamente para aquellos adultos mayores cuyas solicitudes de pensión en el IVSS fueron rechazadas o no pudieron ingresar al sistema.

De esta manera, el Bono Amor Mayor cumple una función compensatoria para aquellas personas de la tercera edad que no logran obtener la pensión tradicional del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. La normativa busca asegurar que cada adulto mayor reciba un respaldo económico.

Los adultos mayores en Venezuela pueden recibir el pago de la pensión del IVSS o Amor Mayor. Foto: Redimin

¿De cuánto son los montos de las pensiones del IVSS y Amor Mayor en 2024?

El monto de los beneficios entregados tanto por el IVSS como por el programa Amor Mayor corresponde al salario mínimo en Venezuela, que actualmente se ubica en 130 bolívares. Esta cifra equivale aproximadamente a 3,11 dólares, tomando como referencia el tipo de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV).

¿Cómo saber si soy un pensionado del IVSS?

Para aquellos interesados en confirmar su estatus de pensionado en el IVSS, existe un proceso de consulta sencillo que puede realizarse a través de la plataforma oficial del seguro social. A continuación, te mostramos el paso a paso para verificar si eres beneficiario:

Ingresa a la página oficial del IVSS en línea.

Dirígete a la sección de "Consultas".

Introduce tus datos personales: escribe tu número de cédula de identidad y fecha de nacimiento en los campos correspondientes.

Confirma la entidad bancaria asignada y haz clic en "Consultar".

Vicesocial 2024: revisa si eres un nuevo beneficiario

Los adultos mayores interesados en verificar si son nuevos beneficiarios del Bono Amor Mayor pueden realizar la consulta a través de la plataforma Vicesocial. Para saber si eres un pensionado de este programa social, sigue estos pasos: