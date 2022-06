El fraude musical más grande de la historia: conoce al grupo que estuvo involucrado

A finales de 1989, un escándalo manchó de negro la historia de la música. El dúo Milli Vanilli, formado por Rob Pilatus y Fab Morva, acabó con sus días de gloria cuando, en un concierto en Bristol, la música se estropeó y el estribillo comenzó a repetirse en bucle. En ese momento, los dos artistas no supieron cómo gestionar la situación y abandonaron el escenario precipitadamente.

A pesar de que el público, alrededor de 15.000 personas, no se dieron cuenta en ese momento de la magnitud del problema, los medios nacionales e internacionales comenzaron a difundir la noticia: Milli Vanilli no cantaba sus éxitos pop.

Milli Vanilli y la historia de una farsa

Fabrice Morvan y Rob Pilatus eran dos jóvenes afrodescendientes que se ganaban la vida como bailarines acompañantes de la cantante pop Sabrina Salerno. En 1988, durante una de sus presentaciones, ambos conocieron al productor alemán Frank Farian, quien ―impresionado por sus condiciones dancísticas y la apariencia de los dos amigos― decidió patrocinarlos como un nuevo dúo pop.

Milli Vanilli fue uno de los dúos musicales más famosos de todos los tiempos. Foto: Latribuna

El único problema era que Morvan y Pilatus no componían música, no tocaban ningún instrumento y tampoco cantaban. Sin embargo, estas desventajas no desanimaron a Farian, ya que él ya tenía un plan: buscaría a diversos artistas con talento para que ejecutaran y cantaran los éxitos musicales.

Estos permanecerían en el anonimato y, en su lugar (tanto en los videos como en las presentaciones en vivo), se presentarían Fabrice Morvan y Rob Pilatus porque, a juicio de Farian, tenían una “imagen mucho más marqueteable”.

“All or nothing”, primer y único disco de Milli Vanilli, fue lanzado el mismo 1988 y, tal como se había previsto, alcanzó de inmediato los primeros puestos en los rankings musicales de diversos países europeos, como Gran Bretaña, Austria, España y Alemania.

Gracias a su rotundo éxito, el dúo obtuvo varios American Music Awards y el Grammy al mejor artista revelación. Unos meses después, la verdad salió a la luz y los que antes habían glorificado al dúo pop condenaron a sus integrantes.

El descubrimiento de la farsa

Tras el escándalo del concierto en Bristol, Pilatus y Morvan ya no se sentían capaces de sostener la farsa, por lo que empezaron a presionar a Farian para ser ellos quienes cantaran en el segundo álbum. Al verse acorralado, el líder del engaño convocó a una conferencia de prensa en la que admitió que los bailarines solo ponían la cara y que la marca Milli Vanilli le pertenecía legalmente a él.

Cuatro días después de la confesión, la Academia de Música revocó por primera vez en su historia una distinción y exigió que devolvieran su premio Grammy. Además, en Estados Unidos se presentaron 25 demandas colectivas exigiendo la devolución del dinero de discos, entradas de conciertos y productos de merchandising. La discográfica llegó a un acuerdo que establecía que quienes habían comprado el disco recibirían una devolución sobre el monto pagado.