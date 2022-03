Como en cada año, la Iglesia Católica celebra el Miércoles de Ceniza, una fecha en el calendario con la que empieza la fiesta de la Cuaresma. Este tiempo litúrgico de conversión que dura más de un mes tiene tres ejes imprescindibles para quienes profesan el catolicismo: el ayuno, la limosna y la oración.

En esta Semana Santa 2022, así como en las anteriores, la comunidad cristiano creyente tiene la tradición de reflexionar, practicar la abstinencia y realizar actos de caridad, así como pequeños sacrificios para prepararse —durante 40 días— para el Domingo de Pascua que marca la resurrección del Cristo que imploran.

A continuación, dispondremos de una serie de oraciones para sopesar las peripecias de la vida .

Me decía la serpiente del paraíso: “Se te abrirán los ojos, conocerás el bien y el mal, serás como un dios”. Me decía también: “Ocúpate de ti mismo, cierra los ojos al sufrimiento de los hombres, olvídate que son tus hermanos y prescinde de ellos, querido Caín. Constrúyete la torre de tu orgullo, siéntete superior a todos, no escuches el llanto del hambre ni levantes los ojos de tus libros y así no verás las manos impertinentes de quienes te necesitan. Con tu Babel, ya no necesitas para nada a Dios. Tú eres un dios““. “Y yo me lo he ido creyendo todo. Me doy cuenta de que tengo ganas de decidir lo que está bien, incluso a costa de olvidar la palabra dada. ¡Cuántas ocasiones perdidas para haber sido testigo de lo que creo, para haber dicho, con palabras y obras, que me tomo en serio el Evangelio! Me ha podido la comodidad, la cobardía, el no complicarme la vida“.

3. “Una sed inmensa se apodera de mí y me devora. He querido llenar mi vacío interior, pero no he acertado a escoger el agua viva y fresca. He acabado enturbiando y secando lo más vivo de mí mismo, lo mejor de mi pozo interior. Ya casi ni escucho esa voz que me acompaña, esa presencia divina que me habita. ¡Cuánto ruido ensordecedor busqué para no oírme, para no oírte! ¡Qué sordo me volví!“.

4. “Hay algo que me llama y tira de mí muchas veces para que huya de mi casa ─la tuya─, hacia tierras lejanas; y ahora me encuentro bien lejos, he malgastado mi tiempo y tus dones. Me he rebajado y me he metido en el fango. Me avergüenza ver lo bajo que he caído“.

5. “Me gusta, padre, hacer mi santa voluntad hasta que descubro, con tristeza, que mis manos se han ido vaciando poco a poco. Ahora no tengo en ellas nada que merezca la pena, nada que dar y ofrecer porque todo lo derroché. Incluso a mis amigos los siento lejanos porque he confundido la entrega con las discusiones vacías y las excusas“.