¿Qué dijo María del Carmen Alva, presidenta del Congreso, en audio filtrado?

La titular del Congreso y parlamentaria de Acción Popular, María del Carmen Alva, fue expuesta en un audio publicado en la revista Hildebrant en sus trece. En el clip difundido, se le escucha reclamar sobre una nota periodística emitida en el canal ATV que hablaba de la agresión verbal que tuvo con la alcaldesa de Ocoña.

El audio se filtró en la reunión que sostuvo la oposición en el hotel Casa Andina Premium. Según información del semanario, congresistas de oposición se congregaron con el objetivo de maliciar la estrategia para vacar al presidente Pedro Castillo. Fue allí que la conversación de Alva se gestó. El interlocutor sería un integrante del equipo de canal 9.

Audio de María del Camen Alva

En la reunión referida, que fue información del equipo de H13, la presidenta del Congreso le expresó al interlocutor su rechazo de lo hecho por el canal:

“(...) ¡Y Vértiz! No lo puedo creer que el domingo le he dado a Vértiz (la primicia) antes que a Cuarto Poder, me he peleado incluso porque me he ido a canal 9 y resulta que me están atacando. En vez de decir ‘esto ya pasó' y no poner nada. Pues, la verdad que muy mal”.

Alva también habló de un supuesto plan que malicia el jefe de Perú Libre, Vladimir Cerrón, y que tiene que ver con los medios masivos de periodismo.

“Se van a quedar sin medio de comunicación, porque he hablado con expertos y no hay duda que el tema de Cerrón ya está”, sentenció.