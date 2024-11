¿Cuándo es el ÚLTIMO PAGO de 120 a los 65 en 2024? FECHAS para cobrar la ayuda económica del MIDES de Panamá

El programa 120 a los 65 ha sido un pilar fundamental de apoyo para miles de adultos mayores en Panamá. Esta iniciativa, que otorga una ayuda económica de 120 balboas a personas de 65 años o más en situación de vulnerabilidad, está gestionada por el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y representa una contribución significativa para mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan. En la recta final de 2024, el MIDES ha publicado las fechas para el último pago del año, un tema de gran interés para los beneficiarios, quienes deben estar atentos a los detalles del calendario para recibir sus pagos a tiempo.

Para noviembre y diciembre, los beneficiarios del programa 120 a los 65 podrán cobrar en las fechas específicas que el MIDES ha dispuesto. Es crucial que los ciudadanos conozcan estas fechas y los procedimientos establecidos para evitar contratiempos.

Calendario del último pago de 120 a los 65 del MIDES

El Ministerio de Desarrollo Social en Panamá ha establecido el calendario de pagos para el último desembolso de 120 a los 65 en el 2024, asegurando que los beneficiarios tengan acceso a los recursos económicos de forma ordenada y puntual. Este pago se realiza en dos partes, con fechas específicas para cada una entre noviembre y diciembre.

Áreas de difícil acceso: del lunes 18 al viernes 22 de noviembre

Cobros por ACH: del lunes 2 al viernes 13 de diciembre.

¿Qué otros programas del MIDES realizan su último pago en noviembre y diciembre de 2024?

El Ministerio de Desarrollo Social cuenta con varios programas de apoyo económico en Panamá destinados a poblaciones vulnerables. Además de 120 a los 65, otros programas que efectúan sus últimos pagos del año en noviembre y diciembre de 2024 son Red de Oportunidades, Senapan y Ángel Guardián.

Estos programas de ayuda, al igual que 120 a los 65, cuentan con el mismo calendario de pago definido por el MIDES para áreas de difícil acceso y cobros por ACH.

Cuarto pago de 120 a los 65 y otros programas de ayuda económica en Panamá será en noviembre y diciembre de 2024. Foto: composición LR/MIDES

¿Qué pasa si no puedo cobrar el último pago de 120 a los 65 en la fecha indicada?

Si no puedes cobrar el último pago de 120 a los 65 de 2024 en la fecha indicada, existen procedimientos que debes seguir dependiendo de tu situación. Si resides en una zona de difícil acceso y no lograste accediste al apoyo a tiempo, o no puedes retirar el pago en efectivo en los tres intentos permitidos a través de cajeros automáticos dentro del plazo establecido, deberás presentar un reclamo junto con los comprobantes que justifiquen tu indisponibilidad. El MIDES analizará tu caso y decidirá si es posible realizar un pago retroactivo.

Por otro lado, si eres beneficiario del programa y te encuentras en situación de encamado, podrás designar a un representante legal para que gestione el proceso de documentación con el MIDES en tu nombre.