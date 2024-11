Prosperidad Social está pagando un nuevo bono de 500.000 pesos: este es el último día para cobrar el beneficio

Prosperidad Social no deja de pagar beneficios en Colombia. En noviembre de 2024, miles de familias del país cafetero ya pueden cobrar un nuevo bono de 500.000 pesos. La llegada de este subsidio es muy ansiada por cientos de personas que no cuentan con suficientes recursos económicos. Sin embargo, existe un plazo para reclamar el abono, así que quienes no estén atentos podrían perder esta fundamental ayuda.

Este nuevo bono de Prosperidad Social representa más que dinero para las familias que viven en pobreza extrema. Si crees que formas parte de los beneficiarios, es crucial conocer las fechas, el último día para cobrar el beneficio y los puntos de pago disponibles. Asimismo, es importante recordar que el subsidio puede alcanzar los 500.000 pesos.

¿Cuál es el nuevo bono de 500.000 pesos que Prosperidad Social está pagando?

El bono de 500.000 pesos de Prosperidad Social corresponde al pago de Renta Ciudadana, que se viene entregando desde el 28 de noviembre de 2024. Actualmente, la entidad está depositando el ciclo 5 del apoyo económico en todo el territorio colombiano.

¿Cuál es el último día para cobrar la Renta Ciudadana en 2024?

El jueves 26 de diciembre de 2024 es el último día para cobrar la Renta Ciudadana. Por tal motivo, debes ser rápido, cobrar el subsidio cuanto antes y estar atento al mensaje de texto que Prosperidad Social te enviará.

¿Cuánto pagan de Renta Ciudadana?

Renta Ciudadana paga 220.000 pesos colombianos como mínimo a todos los beneficiarios en Colombia. Sin embargo, este monto puede ser aún mayor e, inclusive, alcanzar los 500.000 pesos si tu familia está conformada por varios integrantes.

¿Cuál es el link para consultar Renta Ciudadana por cédula?

Este es el link para consultar el pago de Renta Ciudadana por cédula: https://rentaciudadana.prosperidadsocial.gov.co/. Una vez que estés dentro, deberás seguir los pasos que te mostraremos a continuación:

Selecciona la opción "consulte aquí si su hogar es beneficiario"

Escoge el tipo de documento

Coloca tu número de cédula

Digita tu fecha de nacimiento

Marca la casilla "no soy un robot"

Finalmente, pulsa en "consultar".

¿Cómo saber si tengo pago de Renta Ciudadana, según Prosperidad Social?

Así puedes comprobar si ya tienes el pago de Renta Ciudadana:

Ingresa a la página web de consulta del Banco Agrario o haz clic en este enlace: https://consultagiros.bancoagrario.gov.co/ConsultaPagos/Consulta.aspx

Escoge el tipo de identificación

Digita tu número de cédula

Marca la casilla que permite la autorización de tratamiento de datos

Coloca el código de seguridad que ves en la pantalla

Pulsa en "consultar".

¿Cómo saber dónde me pagan Renta Ciudadana?

Haz clic en el siguiente link (https://consultagiros.bancoagrario.gov.co/ConsultaPagos/Consulta.aspx) y sigue los mismos pasos del proceso anterior. Esto te servirá para dónde te pagan la Renta Ciudadana.

¿Dónde cobrar Renta Ciudadana?

Puedes cobrar los abonos de Renta Ciudadana en cualquiera de los siguientes establecimientos: