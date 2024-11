Malas noticias sobre la prima de diciembre 2024 en Colombia: conoce quiénes no podrán cobrar el pago de Navidad

La prima de diciembre es un beneficio laboral importante en Colombia, pero no todos los trabajadores tienen derecho a recibirla. Conocer quiénes están excluidos de este pago es fundamental para evitar confusiones y malentendidos en el ámbito laboral. Según la legislación laboral colombiana, existen categorías específicas de empleados que no son elegibles para recibir esta prestación social, también conocida como prima de Navidad.

En este artículo, conoce las categorías de trabajadores que no tienen derecho a cobrar la prima de diciembre 2024 en Colombia, según su tipo de contrato laboral.

Colombia: ¿quiénes no pueden cobrar la prima de Navidad en diciembre 2024?

Trabajadores independientes

Los trabajadores independientes, que prestan sus servicios de manera autónoma y no están vinculados a un empleador bajo un contrato laboral, no tienen derecho a recibir la prima de diciembre en Colombia. Esto incluye a profesionales que ofrecen sus servicios de forma libre.

Empleados transitorios o temporales

Los trabajadores transitorios o temporales son empleados contratados por un período limitado, sin un contrato fijo o de larga duración. A diferencia de los empleados permanentes, no cuentan con la misma estabilidad laboral y sus beneficios pueden variar según las leyes laborales de cada país y el acuerdo específico del contrato.

Esta prestación social de diciembre también es conocida como la prima de Navidad en Colombia. Foto: Shutterstock

Empleados bajo contrato de prestación de servicios

Un empleado bajo contratación de servicios no establece una relación laboral directa y, en consecuencia, no reciben prima como los empleados permanentes. Este tipo de contrato temporal limita ciertos beneficios laborales, ya que la naturaleza de la contratación es por tiempo limitado y bajo condiciones específicas que no siempre incluyen el pago de primas o bonificaciones adicionales.

Trabajadores con contratos de aprendizaje

Los trabajadores en Colombia que se encuentran bajo un contrato de aprendizaje, que es una modalidad de formación laboral, no tienen derecho a la prima de Navidad 2024. Este tipo de contrato está diseñado para la capacitación y no se considera un vínculo laboral tradicional.

Empleados que perciben un salario integral

Este tipo de salario integra todas las prestaciones en un único pago, pero no contempla el derecho a recibir prima.