Leyla Aboudayeh: “A las mujeres nos toca reescribir la historia del arte”

La presencia de Casa Fugaz en Monumental Callao es un ejemplo irrefutable de lo que la cultura puede hacer en la transformación de espacios. Esta realidad se refuerza cuando recordamos los inicios de Casa Fugaz, en el primer semestre de 2015. El dato no es antojadizo. En aquel año y en ese arco temporal, esa zona del Callao estaba en pleno estado de emergencia. Había que estar loco para intentar impulsar un proyecto cultural y social bajo ese escenario. Pero se hizo.

A la fecha, Monumental Callao es un espacio rescatado, distinto y Casa Fugaz su símbolo mayor. En Casa Fugaz hemos visto muchas exposiciones de primer nivel de artistas nacionales y extranjeros. En este sentido, no podemos dejar de destacar lo que a partir de este sábado 1 de marzo presenciaremos en sus 14 salas de exposición, cuando más de 45 artistas mujeres de Perú, Chile, Ecuador, México e Italia rompan fuegos en la exposición colectiva Manifiestos Femeninos, hasta el 20 de abril, en el marco del Día Internacional de la Mujer, cuya fecha central, como bien sabemos, es el 8 de marzo.

"Los desastres de esta guerra" de Ale Wendorf.

“No es la primera vez que se toman las 14 salas de la casa, pero es la primera en que es tomada solo para artistas mujeres. Por ejemplo, en el tercer y cuarto piso tenemos salones bien grandes. En el salón grande del cuarto piso habrá una retrospectiva de Eleonora Patiño, que es una artista de la tercera edad; tenemos varias colectivas y exposiciones individuales”, indica a La República, en pleno trajín del montaje, la directora de Casa Fugaz Leyla Aboudayeh, para quien esta es la primera vez que toma la curaduría de toda la casa, y en esta tarea curatorial la acompañan Nuria Cano, Juan Peralta y la chilena Natalia Alarcón.

“Para mí, personalmente, es algo importante, es un gran reto, trabajar curando una casa con una temática medular para todo lo que significa ser mujer y artista en el mundo. Juntar los discursos de las artistas y sentir que todas juntas tienen una manifestación tan fuerte, tan importante. Es un giro, un hito que en verdad las mismas artistas están valorando mucho, están emocionadas y aparte hay un intercambio cultural que permite formar puentes con otros países, por eso hay artistas chilenas que están muy emocionadas y han viajado a Perú para esto. Cada vez Monumental Callao se va posicionando como un lugar de encuentro cultural, donde uno puede tejer estas interacciones con otros especialistas del mundo del arte. Nos ha tocado fuerte Chile, Chile es un país que le encanta hacer intercambios con Perú, pero lo mismo puede pasar un poco con Italia, con España, donde hay curadores que sí se quieren involucrar o ven este espacio como una gran oportunidad, una gran plataforma y una experiencia muy particular. Realmente, a mí me ha sorprendido mucho cómo los curadores de fuera sienten este espacio y lo valoran. Quieren ayudar y vienen y lo hacen gratis, además”.

"Katia y yo" de Lorena Villablanca Esquivel (Chile).

Siguiendo las señas del título de la muestra, se podría creer que manifiestos femeninos alude a un afán de protesta, lo cual no estaría del todo desencaminado por el contexto en el que se presenta el evento, mas Leyla Aboudayeh precisa: “No he usado la palabra manifiestos de dos formas. Manifiesto como manifestar y manifiesto como manifiesto. Entonces hay esas dos lecturas de la palabra. Hay discursos muy fuertes como el discurso que puede tener Eleonora Patiño, que es una artista mayor, no me ha querido decir su edad, pero tiene más o menos la edad de Ramiro Llona, es una artista que hace arte erótico y que fue vetada durante mucho tiempo en muchos espacios artísticos por hacer precisamente arte erótico. Su muestra es solo para adultos. Ella ha estado expuesta a la censura toda su vida. Aquí recibimos discursos sin ninguna censura de por medio”.

Como se consignó, esta es una muestra de mujeres, pero en Manifiestos Femeninos hay una presencia masculina, como la de Fernando “Coco” Bedoya. Al respecto, Leyla Aboudayeh dice: “Coco ha estado investigando el mundo o la vida de Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima era artista: dibujaba y escribía poesía, entonces en este descubrir de Santa Rosa de Lima hace sus interpretaciones del mundo de Santa Rosa y por eso ha sido incluido en esta muestra como un punto aparte dentro de Manifiestos Femeninos. Y también porque me gustó la idea de incluir un hombre, porque finalmente el mundo está hecho de hombres y mujeres”.

“Recordar, desestructurar: recordar” de Fiorella Gonzales-Vigil.

No vamos a entrar a demagogias. El circuito cultural, y no solo peruano, está más abierto a los hombres que a las mujeres. En el caso de las artes, esta muestra es una muy buena oportunidad para escrutar en lo que están haciendo las artistas peruanas de distintas generaciones. La curadora la tiene clara: “El problema no radica en la ausencia de talento, sino en los sistemas de exclusión que han restringido su acceso a la formación, a la exhibición y al reconocimiento. Entonces, nos toca a las mujeres reescribir la historia del arte o escribir nuestra propia historia del arte. Muchas de las temáticas de la muestra están en torno a la sexualidad. Quizá Mónica Tuss se salga de esta línea porque está trabajando la crisis ecológica, pero las demás están yendo sobre el cuerpo, el mundo afectivo y el rol en el hogar. Por ejemplo, Wendy Castro, en su proyecto Chacra revisa las representaciones de la sexualidad femenina en las culturas prehispánicas, cuestionando la mirada colonial que las interpretó desde una perspectiva androcéntrica y moralista. A través de cerámicas, serigrafiados, esculturas blandas y grabadas, su obra evidencia el vínculo entre fertilidad, poder y erotismo en las cosmologías indígenas”.

En La República hemos subrayado más de una vez que, pese a los problemas, el arte en Perú goza de buena salud y en ello tiene que ver mucho la obra la obra de las mujeres. Vayan a ver Manifiestos Femeninos.

Artistas participantes

Las siguientes artistas de Perú, Chile, Ecuador, México e Italia conforman este especial:

Perú: Ale Wendorff, Alionca Respaldiza, Coco Bedoya, Eleonora Patiño, Fedra Gutiérrez, Fiorella Gonzales-Vigil, Gracia Teruya, Grace Hoyle, Jimena Sánchez, Karina Aguilar, Karol Calderón, Karol Rotts, Laura Sánchez, Liliana Ávalos, Mariel Reyes, Mercedes Rodríguez, Mila Rispa, Mónica Cuba, Mónica Tuss, Nadia Arce, Nancy Ysla, Nuria Cano, Patricia Saucedo, Roma Carranza, Sharon González, Sheila De la Cruz Riguetti, Stefanni Madueño, Trenzando Fuerzas, Verónica Noriega, Verónica Torocahua, Wendy Castro, Julia Ortiz, Julia Ziolek, Lynliet - Aylin Portocarrero.

Chile: Fernanda López Quilodrán, Karen Pazán, Lorena Villa Blanca, María Jesús Schultz, Natalia Alarcón Pino, Paula Rayen Coñoepan Acuña, Valentina Paz Arellano Pizarro.

Ecuador: Alexandra Trujillo, Isabel Llaguno, Pamela Suasti.

México: Yanet López.

Italia: Angélica Bergamini.