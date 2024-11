Daniel F: “Lo que sé, es que siempre estoy en contra de la censura”

“La música siempre nos va a acompañar. No sé lo que voy a decir, pero siempre hay cosas que decir. Me alegra abrir el concierto de una banda tan buena como Travis”, indica a La República el músico Daniel F, quien el próximo miércoles 13 de noviembre teloneará a la reconocida banda escocesa en Arena 1 de San Miguel.

Una de las razones que lo animan a estar presente es la oportunidad de conectar con un nuevo público y ofrecer sus recientes temas. Hombre de muy interior muy sólido, Daniel pasa sus días entre la música y la lectura. Es un guerrero del rock que no es ajeno a lo que sucede en el país. Esta precisión no es gratuita. Daniel, ya sea con Leusemia o en solitario, es de los ejercen el privilegio, casi extinto, de decir lo que piensan.

“No pretendo decirle a la gente lo que tiene que hacer, lo que sé, es que estoy en contra de la censura, es algo que ha estado conmigo durante muchos años. Si soy así, es una decisión personal. No es malo que la gente te reconozca en la calle con o sin disco, con o sin aparición”, señala Daniel sobre una actitud que la vemos desde sus inicios en los convulsionados años ochenta, época que en atmósfera y en desaliento calza con lo que venimos experimentando en la actualidad.

Daniel atesora de ese periodo los “primeros días, que son los más jodidos y en los que no eres absolutamente nadie. He escrito sobre esa época y cada quien tiene su versión de lo que se vivió”, enfatiza el músico. Es cierto: sobre la escena musical de los ochenta se ha escrito mucho y Daniel en ese proscenio es una figura que ha suscitado polémica. Ha pinchado el globo más de una vez.

Daniel ha escrito no pocas canciones, algunas de ellas consideradas como himnos generacionales. Pero sus preferidas siempre “serán las últimas. Desde La ventana de los cíclopes, del 2011, no hago otro disco, pero siempre estoy escribiendo. Estas canciones están relacionadas al amor, a la revolución, el estado de las cosas. No tienen corito, ni estribillos contagiosos, pero tienen un mensaje, son canciones que siempre he querido escribir”.

A la fecha, para algunos resulta complicado dar con una definición exacta, o casi exacta, sobre Daniel F. A Daniel hay que verlo como un poliedro, el cual tiene un núcleo: la cultura, o específicamente la lectura.

“En mi casa siempre se respiró cultura. Mi padre nos compraba libros, enciclopedias, que devoraba con mucha alegría. Igualmente, mis hermanos mayores, que tienen una cultura sólida y con los que puedo hablar de diferentes temas. Iba a exposiciones, estaba en talleres de arte. Asistíamos a conciertos de música clásica e íbamos con el entusiasmo de cuando uno va a ver a Pink Floyd, por ejemplo. Nos sentíamos emocionados por escuchar una sonata o una sinfonía. En el colegio, donde paraba más era en la biblioteca y cuando me escapaba del colegio iba a las bibliotecas públicas. Sentía la necesidad de afirmarme en algunos temas. Íbamos a muchos museos y sitios históricos. La cultura movía mi vida. La cultura salva mi vida ahora”.

La música que lo marcado es “música que no se pasaba por la radio, salvo algunos éxitos de David Bowie. Hay músicos que me han ayudado, como Bob Dylan, Bruce Springsteen, Joan Báez, Rolling Stones y Roxy Music. He tenido la suerte de ver su crecimiento hasta convertirse en figuras universales, a algunos los he visto morir y partir a otros planetas. Springsteen es uno de los puntos más altos, disfruto toda su música”.

Suficientes pistas como para intuir de dónde sale toda su poética indignación. Un maestro.