La mirada de Marisa Godínez

La revista Monos y monadas supo ganar un sitial en la historia nacional de la sátira política . Su esplendor coincidió cuando nuestra izquierda se atrevía a reír de sí misma y trataba de zafarse de la nefasta influencia del régimen militar. La derecha y los mercantilistas de siempre la odiaron en silencio, rumiando su rencor sin dejar de reconocer que con MyM la izquierda gobernaba el humor político nacional. Fueron célebres las portadas de Carlín y los personajes de Juan Acevedo.

Para muchos de nosotros, los de entonces, Monos y monadas también tenía un enigma: firmaba ‘Marisa’ y presentaba unas viñetas en tinta, siempre en blanco y negro, que sabía meter el dedo en la llaga no solo a los políticos de turno, sino también al sistema económico y a ese patriarcado endémico que eran causa común entre derechistas e izquierdistas.

La autora de esas célebres viñetas era también la reina del perfil bajo: Marisa Godínez , quien acaba de reaparecer con una exposición de medio centenar de dibujos en los ambientes de la sala Luis Miró Quesada Garland, de la Municipalidad de Miraflores. La exposición se titula ‘La niña no mirada’, la cual tuvo entre sus curadores a Jorge Villacorta y se puede ver hasta el domingo 27 de marzo, siempre de 9 a.m. a 10 p.m. El ingreso es libre.

Blanco y negro. Dibujos actuales y una viñeta para el recuerdo publicada en la revista Monos y monadas. Foto: difusion

La mayoría de los dibujos expuestos corresponden a obras recientes (volvió a dibujar desde el 2017) siempre surrealista y con un mensaje íntimamente femenino. También se pueden ver algunas de las memorables viñetas publicadas en la revista Monos y monadas, así como libros e ilustraciones que realizó para la ONG Flora Tristán, entidad pionera entre las organizaciones feministas peruanas.

Carlos Tovar, el célebre Carlín, recuerda el peso específico que tenían las ilustraciones de Marisa en MyM. “Ella es pionera en develar el patriarcado con un humor negro y femenino a la vez. Siempre me gustó mucho su trabajo”, sostiene el ilustrador de esta casa editora.

Si se trata de comparaciones, Carlín sostiene que la obra de Marisa solo es equiparable a la del español Andrés Rábago, “pero de la primera etapa, cuando firmaba OPS”, sostiene.

En una reciente entrevista de Juan Carlos Fangacio, publicada en el diario decano, Marisa Godínez revela los motivos que dieron nombre a su exposición: “... tuve la suerte de que mi padre fue un fotógrafo aficionado, que nos perseguía todo el día a mis hermanos y a mí tomándonos fotos. Entonces en mi casa quedaron muchísimas fotos que mi hermano almacenaba. Le pedí que me las prestara porque tenía interés de verme de niña y hacer las paces conmigo misma. Y comencé a mirar una y otra vez esas fotos, creo que hasta con lupa. Y me he mirado, he mirado quién me miraba, y he mirado a quién yo miraba. Y me di cuenta de que yo más que nada miraba. Porque muy mirada no he sido, eso es lo que siempre he sentido”.

Este servidor optó por no entrevistar a Godínez para que siga siendo esa enigmática Marisa que nos sacudió con su feminismo y nos enseñó a tener esa otra mirada de la mujer.