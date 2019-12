Cada vez más popular

Enrique León Echeverría, músico, Grupo Alturas.

Hablar del aporte africano en la música peruana es hablar de los esclavos traídos por los españoles. A pesar de sufrir los estragos de la esclavitud y la segregación racial (que aún está presente), la cultura africana no solo sobrevive sino que también es parte de nuestro acervo cultural. Lamentablemente no se conservó ningún tipo de expresión musical de la época virreinal. Su difusión comienza a mediados del siglo XX. Grandes exponentes del cantar afroperuano como Nicomedes y Victoria Santa Cruz difunden géneros como el landó, festejo, cumanana, canto de jarana, socabón y las décimas. La música afroperuana, con varias fusiones, alcanza nuevas magnitudes y se hace cada vez más popular en el mercado internacional.

No les quitaron los tambores

Alexis Jiménez Barreto, psicólogo y percusionista.

La trata de esclavos negros traídos del África como animales a América fue una masacre sin precedentes. Les arrancaron y les quitaron casi todo, menos su religión, su cultura y sus tambores. Y al margen del sufrimiento y dolor..., poco a poco fueron adaptándose en América (unos más al Norte, otros en el Centro y otros más al Sur) y empezaron a desarrollar su nueva y propia musicalidad y expresividad. Siempre seré un convencido de que sin los negros en América no hubiéramos podido disfrutar del blues, jazz, rock and roll, guaguancó, rumba, son montuno, cumbia, saya, candombe, etc.

¿Qué hubiéramos sido musicalmente en América sin los negros del África?