Samantha Morton: “The Walking Dead es una serie feminista”

La República conversó con la actriz británica Samantha Morton, quien se sumó al elenco estelar de la serie ‘The Walking Dead’ con el personaje de Alpha, la villana femenina más poderosa de las 9 temporadas e, incluso, más despiadada que el mismo Negan. Un papel por el que se rapó el cabello y del que se siente orgullosa y afortunada de interpretar, tal y como lo revela en la conferencia telefónica.

¿Cómo ha sido para ti sumarte a una serie que ya va en su novena temporada? ¿Te preocupaba cómo iban a reaccionar los fanáticos ante Alpha?

- No estaba preocupada por eso. Mi trabajo es actuar de la mejor manera posible, tengo un sentido del deber y la responsabilidad al igual que absolutamente todos: Angela, Greg, Robert Kirkman, de los demás actores. Y, por supuesto, los fans, pero no me preocupo por eso en el momento. Me preocupo por hacer un gran trabajo para que cuando vean la serie, vean el compromiso, la dedicación y el respeto y el amor que he puesto en Alpha.

¿Alpha es una villana, pero, ¿es posible sentir alguna empatía por ella y por los otros ‘susurradores’?

- Personalmente no he trabajado a Alpha como una villana. La interpreto tal como es. Creo que la interpretación de otras personas es que ella es mala, pero para mí ella es muy, muy brutal. Creo que tiene motivos cuestionables, sin embargo, no es tan blanco y negro. Hay muchos elementos que inciden en su comportamiento, por qué ella es como es, y creo que las madres que están viendo la serie se pueden imaginar hacer cualquier cosa para proteger a sus hijos.

Alpha podría ser, quizás, uno de los personajes más violentos de toda la serie. ¿Cómo fue el desarrollo de ese lado tan brutal de ella?

- Se trata de seguir al personaje en todas sus formas, tamaños, sombras y colores. A veces es tranquila, a veces es violenta, a veces es... ya sabes, así que hay diferentes aspectos de este personaje, y mi trabajo como actriz es hacer lo mejor que pueda.

¿Qué elementos necesitas para interpretar a una gran villana?

- El hecho de que ella sea una villana no es importante para mí. Lo importante es que interpreto correctamente al personaje. Considero que cuando en la historia miras a personas que potencialmente han estado en el lado equivocado, no crees que sean tan malos. Simplemente sigues tu corazón. Entonces, todo lo que puedo hacer es tocar el guion y el personaje lo mejor que pueda y no preocuparme demasiado por pensar que estoy interpretando a esta mala persona. Simplemente interpreto, ya sabes, de la misma forma en que me acerqué a todos mis otros personajes, con la mayor profundidad y detalle posible.

Has dicho que Alpha es, por sobre todas las cosas, una madre que protege a su hija. ¿Podrías contarnos un poco más de ese lado maternal?

- Creo que a medida que se desarrolla la serie y la historia continúa, verás tal vez por qué Alpha es quien es, y en quien se convierte en este viaje. Eso fue realmente emocionante para mí, es un personaje con muchos detalles.

¿Qué significa Alpha para las comunidades de sobrevivientes?

- Creo que Alpha es muy inteligente, la forma en que ella aprendió a sobrevivir a sí misma es muy inspiradora, así que creo que es una fuerza positiva a tener en cuenta.

Las mujeres en ‘The Walking Dead’ son líderes y poderosas. En el lado de los buenos tenemos, por ejemplo, a Tara o Michonne. Pero Alpha también es líder. ¿Crees que, de alguna manera, ‘The Walking Dead’ empodera a las mujeres?

- Pienso que es una buena pregunta también para Angela, como la nueva líder de la serie. ‘The Walking Dead’ es una serie muy feminista. “Feminismo” es una gran palabra, pero no da miedo mirar historias de mujeres y me siento muy empoderada por eso y pienso personalmente que los guiones que he leído e interpretado me han hecho sentir orgullosa de los elementos con los cuales miramos la maternidad, jerarquías sociales, e incluso por el casting y la elección de introducir un personaje de los comics muy poderoso. Estoy muy orgullosa de estar involucrada.

¿Quién es peor, Negan o Alpha?

- No lo sé. Vean lo que se viene en la serie y hablamos.

El dato

Transmisión. La serie va los domingos a las 9.30 p.m. por FOX Premium con repeticiones en Fox Channel los lunes a las 10.00 p.m.