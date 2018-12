Libro de gastronomía peruana participará en concurso internacional

Un libro con 55 recetas a base de trucha, entre entradas, sopas y platos de fondo, será reconocido a nivel mundial. “Trucha; Ingenio, sabor y tradición”, representará al Perú en la competencia Gourmands Best in the World 2019, concurso considerado como el Oscar de la literatura gastronómica. Para la edición 2019, hay 215 representantes finalistas de países de todo el mundo.

Las 156 páginas de la publicación, reflejan la labor de investigación realizada en la carrera de Gastronomía y Arte Culinario del Instituto Continental. En la obra también se presentan las características y propiedades de la trucha, su historia de llegada y adaptación en la región Junín, su valor nutricional y tipos de corte.

El libro que está dirigido al público en general, se ubicará en la categoría E: “Pescados y frutos de mar”, en las que también figuran libros de Canadá, Egipto, Escocia, Estados Unidos, Filipinas, Ghana, Japón, Malasia, Nigeria, entre otros.

Desde 1995, los premios Gourmand son el principal evento de cultura alimentaria del mundo. Cada año reconocen a las mejores obras sobre cocina y vino del mundo, como los chefs Sandra Plevisani y Marcelo Wong, reconocidos en versiones anteriores. Las premiaciones se realizan en diversos países considerados mecas de la gastronomía mundial, la versión 2019 será en Macao-China en el mes de julio.