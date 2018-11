Horacio Convertini: "Hacer literatura desde el aquí y ahora de la política es abaratarla"

Ganadora del premio Celsius a la mejor obra de ciencia ficción de 2017 que entrega la Semana Negra de Gijón, la nueva novela de Horacio Convertini nos sitúa en el centro del apocalipsis de Buenos Aires, rodeado de antropófagos, de sobrevivientes de la rutina, de amores rotos, del retrato político abandonado en el polvo.

Una novela que sugiere lecturas sobre la realidad, de lo que hay y de lo que dejamos de lado. Jorge, su protagonista, es un periodista que se halla en el conflicto existencial entre dos mujeres, abandonando todo sentido de pertenencia. De otro lado, su espacio con el trabajo es todavía más inflamable. Está hundido.

Se ha dicho mucho sobre "Los que duermen en el polvo". Incluso la han considerado una novela distópica. Y sí, quizás sea esa sociedad indeseable como las que han ofrecido Aldous Huxley, George Orwell o Ray Bradbury. Sin embargo, recordemos que esa pesadilla se ha asomado a lo largo de la historia de las sociedades del mundo.

Hay proceso importante en la novela: la intensidad. ¿Cuánto cuesta mantenerla?

Me gusta sostener la potencia de la trama, lo que no significa la peripecia por la peripecia misma. Trabajo cada capítulo como si fueran cuentos, unidades de sentido que puedan leerse individualmente y, aun así, dejar algo. Me gusta darles espesor de los personajes secundarios, como si de ellos pudiera sacar el hilo de una novela diferente. Todo eso aporta intensidad y requiere un esfuerzo de imaginación, de dosificación de la información (para crear los picos de suspenso) y de continuidad (para que cada pieza del rompecabezas tenga un lugar de encastre). Suena como picar piedra en una mina de carbón, pero no.

Elegir al mismo personaje para que cuente la historia, es convertirlo en el decodificador de sus propios problemas. ¿Es una estrategia para camuflar la memoria del autor?

No, de manera directa. Algunos de los escenarios en los que se mueve Jorge son similares a los que me he movido yo (el barrio de Pompeya, el periodismo), por lo que pudo haber un contrabando de experiencias y emociones. Pero escribir no es, necesariamente, un ejercicio de ventriloquía. El personaje no soy yo, ni aún en “New Pompey”, la novela en la que más elementos de mi historia personal utilicé.

Por momentos el lector es testigo de historias personales, de una situación de guerra contra seres extraños, de ese salto al vacío que se da a menudo. ¿Son ideas planteadas desde el inicio o van saliendo en el camino?

Una vez vi cómo un autor hacía un mural de una pared de largo con apuntes de su novela por escribir. El otro día, alguien me mostró una planilla Excel en la que volcaba la información de sus personajes, los puntos en común, relaciones, etcétera. Admiro esa capacidad de anticipación, justamente porque me resulta imposible. Soy de naturaleza ansiosa. Y tengo una fe insensata en que las soluciones a los problemas que me voy planteando se solucionarán en el papel por el mero ejercicio de escribir, corregir, pensar. Es decir, de operar sobre lo ya hecho. Cuando empecé “Los que duermen en el polvo”, sólo sabía dos cosas: que quería escribir sobre una Pompeya sitiada por criaturas extrañas al estilo zombi y lo que ocurría dentro de ella. Lo demás fue saliendo por capas, a medida que escribía.

El amor se configura entre el engaño y la confusión. Es una tejedora. ¿Qué le pasa al personaje que mira en Mónica a Érika?

El amor a veces es una forma de sustitución, de conformidad. La distancia entre nuestros ideales de pareja, ideales tanto físicos como intelectuales, y la realidad a la que accedemos puede ser tan grande como cruel. Erika es, para Jorge, lo máximo que puede aspirar, por eso hasta acepta cierto grado de sometimiento. Sin Erika, lo posible es Mónica. Cualquier cosa antes que la soledad.

En cuanto al horizonte político, ¿es un guiño a todos esos problemas por los que ha tenido que pasar Argentina?

No. La novela tuvo lecturas de un lado y del otro de la grieta política que divide al país, y esto sólo se explica porque solemos estar atrapados por una lógica binaria: kirchenrismo versus anti kirchnerismo, macrismo versus anti macrismo. Hacer literatura desde el aquí y ahora de la política es abaratarla. O al menos se corre ese riesgo, como el de los cantantes que escriben canciones a partir de lo que leen en los diarios.

"La película del pasado es peor que este presente inmóvil". La frase es muy completa respecto a lo que se fue y a lo que se es. Y me parece que va en cualquier ambiente de la vida.

Sobre todo si estás cercado por bichos que quieren devorarte y en el medio de una extraña trama de asesinatos y conspiraciones.

Digamos que es un libro de contexto muy actual, sombreado con una analogía de la guerra y de los seres a quienes que han que combatir. Incluso en nuestro propio yo.

Vivimos de un lado u otro de murallas, algunas tangibles puesto que están hechas de ladrillos, otras más sutiles. Un país como la Argentina tiene el 30 por ciento de pobres, punto más, punto menos, desde hace muchos años. Hay dos o tres generaciones de argentinos que no han tenido jamás un empleo formal ni el beneficio de estar dentro del sistema. Sobreviven en la informalidad y con diversas asistencias del Estado, que son siempre insuficientes. No tienen horizonte de ascenso social. Estar dentro del sistema no es la panacea pero ofrece un contexto, una entidad. En el capitalismo, uno es lo que hace. Ellos están condenados: son los negros, los villeros, los fieritas. Gente a la que tener lejos, como a los bichos de mi novela. Ahí tenés una batalla sorda. Y después están las batallas interiores, las miserias que se cocinan dentro de uno y que definirán cuán bueno o cuán cretino vas a resultar.

En una entrevista contabas que trabajaste dos años en el libro. ¿En qué momento te das cuenta que debes ponerle el punto final? ¿Cómo son esos últimos días de trabajo?

Volviendo al equívoco del pico y la pala, no han sido dos años de dedicación full time. Soy periodista, edito la revista dominical del diario Clarín, y este trabajo concentra la mayor parte de mi tiempo. Pero procuro siempre reservar dos o tres horas diarias para la escritura y hacer rendir ese momento al máximo. La novela la trabajé primero solo y después en un taller con dos autores que admiro, Selva Almada y Julián López. Consideré que estaba lista cuando me sentí conforme con el resultado y las devoluciones que recibía iban en la misma dirección. Los últimos días de trabajo (que son los de la enésima lectura y corrección) son de gran inquietud. ¿Di lo mejor? ¿Es sólido el comienzo? ¿Está logrado este personaje? ¿El final tiene una cadencia piola? Lo conveniente es dejar el texto en un cajón varios meses y después retomarlo. Si las dudas persisten con fuerza, habrá que seguir trabajando.