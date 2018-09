Salvador Parra, director de Netflix: "Huancayo tiene historias que esperan quien las cuente"

La semana pasada, gracias al Centro Cultural de la Universidad Continental, se desarrolló por primera vez en Huancayo la Clase Maestra, "Cómo hacer cine con poco presupuesto", dictada por el director artístico de Netflix, el mexicano Salvador Parra.

En la actividad, Salvador Parra, distinguido con galardones como el Premio Goya, Premios Ariel, entre otros, indicó que toda producción demanda un presupuesto mayor que el que se tiene, incluso en series millonarias como las que hace Netflix. "Para sortear el problema ademas de muchos aspectos es necesario hacer uso de la creatividad y de una correcta planificación", detalló.

Asimismo, habló acerca de su oficio. La dirección de arte, dijo, está ligado a todos los procesos de producción de una película y no es una área aislada. "A mi no me interesa que me digan que bonita esa sala o esa decoración. En el momento en que se disecciona una película, esta ha fracasado. A mi me interesa que el espectador diga qué bonita la película", explicó en la conferencia.

Más tarde, Salvador Parra expuso técnicas y secretos para hacer una película de calidad, mostrando las películas y serias producidas por él mismo como: Narcos (temporadas 2,3 y 4, esta última actualmente en rodaje), Before Night Falls (2000), El Embrujo de Shanghái (2002), La Fiesta del Chivo (2005), Rosario Tijeras (2004), Un Mundo Maravilloso (2005), Manolete (2006), Solo quiero Caminar (2008), el Premio India Catalina del Festival de Cine de Cartagena.

A la par de la técnica, hizo hincapié en las historias. "El cine, es sobre todo, un espacio que nos identifica a través de las historias. Eso no se debe abandonar nunca. Las historias bien contadas nos definen. El cine nos define", señaló.

Explicó también cómo algunas escenas de una película por querer hacerse espectaculares pueden generar pérdidas y perjuicios en tiempo y dinero. Hizo el ejemplo siguiente: para hacer una escena perfecta, algunos buscan una cabaña en lo alto de la selva, digamos, esto demanda movilizar los equipos, esperar que no llueva y una serie de factores, que ubicando una locación y ambientándola adecuadamente, nos va a evitar. Parra llamó a este tipo de decisión de la producción como "horas nalgas", es decir, horas que pierde el equipo transportándose hasta el lugar soñado.

El director artístico que trabajó con directores como Pedro Almodobar, David Trueba, entre otros, respondió numerosas preguntas de los estudiantes y personas ligadas al mundo del cine en la región. Al final del taller dijo que ha sido muy generoso que le abran las puertas de la universidad. Agradeció a los organizadores, a los participantes y a la ciudad de Huancayo, que según dijo, lo atrapó y a la que le gustaría regresar.

"Para mi es enriquecedor este tipo de experiencias y el compartir nos hace más grandes. Somos pueblos hermanos compartimos muchas tradiciones y costumbres que nos hace muy afines. Estoy seguro que en Huancayo, hay grandes historias que contar y que están esperando que alguien tenga el valor y la sodaía de tomarlos y producirlos", señaló el cineasta antes de despedirse de la ciudad.