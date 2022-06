Con casi seis años de carrera, la corona de “Queendom 2″ ganada y un próximo comeback en camino, WJSN puede proyectar la imagen de ser un grupo top del k-pop. Sin embargo, lo cierto es que las también llamadas Cosmic Girls pertenecen a ese conjunto de actos que no han obtenido el reconocimiento que merecen sus talentos y canciones. Ellas mismas aceptaron esa situación y la tomaron como incentivo para retar al reality de Mnet, del cual salieron victoriosas el 2 de junio.

Ahora que son las nuevas reinas, las ídolos de Starship y su fandom UJUNG avanzan hacia un futuro que luce prometedor a un año de conocerse si superan o no ‘la maldición de los siete años’ y en medio de las expectativas del público que ha podido “descubrirlas” a través del programa musical.

Cosmic Girls o WJSN celebrarán su triunfo por "Queendom 2". Foto: Twitter.

Joyas de WJSN que debes escuchar

Mientras llegan novedades sobre el comeback de WJSN, fijado para el 5 de julio, aquí recogemos algunas de las muchas canciones de su repertorio consideradas joyas entre el fandom, las cuales debes escuchar si estás en proceso de conocer a estas artistas.

Cabe precisar que el concepto del grupo, actualmente de nueve miembros activas, está relacionado con el cosmos, por lo que encontrarás en su música muchas referencias de temática espacial.

“Dreams come true”

“Dreams come true” es probablemente el tema que definió el sonido de WJSN. Lanzada en 2018, la canción incluye bellamente el uso de sintetizador y tiene un colorido MV cuya estética, si bien puede resultar abrumadora para algunos por el filtro, busca evocar aquello que uno ve en sueños.

“Save me, save you”

Un solo win no hace justicia a la relevancia de “Save me, save you”, tema considerado por muchos como la cumbre del estilo de Cosmic Girls. Como en la canción anterior, el sintetizador acompaña las dulces voces de las ídolos y el MV presenta referencias espaciales.

“Boogie up”

Dejaron de ser las “chicas cósmicas” para convertirse en las reinas del verano en “Boogie up”, una alegre y enérgica canción con influencias disco en la pista instrumental.

“Take my breath”

Una dulce canción que retrata los pensamientos de una chica enamorada. Lanzada en febrero del 2016 como quinta pista de “Would you like?”, su miniálbum debut, “Take my breath” fácilmente pudo ser un title de gran éxito, aseguran los UJUNG. No cuenta con MV, pero aquí te dejamos su audio disponible en el canal oficial de WJSN en YouTube.

“BADABOOM”

“Take my breath” y “BADABOOM” tienen estilos diferentes, pero guardan varios aspectos en común. Probablemente, lo más destacado es que ambos fueron la quinta pista del respectivo álbum al que pertenecieron (”As you wish”, en el caso de la segunda canción) y, para los fans, pudieron haber sido material de comeback.

“New me”

Incluida en el más reciente álbum de WJSN, “UNNATURAL”, “New me” muestra una nueva faceta musical de las ídolos en cuanto a sonido y tonalidad de las voces. Para muchos, es un adelanto del “yo” que aspiraban a abrazar en el futuro.