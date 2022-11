Actores coreanos mayores de 40 años que conquistan corazones en el mundo

Fans de k-dramas los reconocen como los galanes maduros más simpáticos. Además del atractivo físico, la experiencia y trayectoria de estos actores coreanos son variables y cautivan a fans en todo el mundo. Algunos todavía son ‘solteros codiciados’ (como Gong Yoo de “Goblin”), mientras otros ya son padres de familia (como Hyun Bin de “Crash landing on you”).

Populares dentro de Corea y en el extranjero, conoce qué artistas de televisión y cine tienen más de 40 años en la actualidad.

Lee Dong Wook (42)

Lee Dong Wook suele sorprender al público cuando revela su edad. El actor nació un 6 de noviembre de 1981 , por lo que acaba de cumplir 42 años.

Aunque ha participado en dramas desde el 2005 y es una celebridad establecida en el kbiz, fans más recientes de los k-dramas lo recuerdan por su gran regreso en el drama “ Goblin: the lonely and great god” como la parca.

Otras series protagonizadas por Lee Dong Wook son “Life”, la romántica “Touch your heart”, la tétrica historia “Extraños del infierno”, “Tale of the nine tailed” y la disparatada “Bad and crazy”.

Lee Dong Wook. Foto: KingKong by starship

Gong Yoo (43)

El protagonista de “Estación zombie” también tiene fans ganados desde el 2007, cuando interpretó al dueño de una cafetería en “El príncipe del café”. Ahora, con 43 años, es uno de los actores mejor pagados y más respetados del medio.

Su último proyecto de romance como el ser inmortal del k-drama “Goblin” quedó grabado en la mente del público.

Gong Yoo nació el 10 de julio de 1979. Foto: capturas Management SOOP

Hyun Bin (40)

El 25 de septiembre, Hyun Bin cumplió 40 años. Su carrera inició en el 2003, pero despegó dos años después con la divertida comedia romántica “Mi adorable Sam Soon”. Así, el actor de nombre real Kim Tae Pyung se convirtió en una estrella Hallyu.

En 2022, el famoso galán que ha trabajado con Song Hye Kyo, Ha Ji Won, Han Ji Min y Park Shin Hye se casó con Son Ye Jin, su coestrella del drama “Crash landing on you”.

Hyun Bin en 2022. Este año, el actor se casó con Son Ye Jin, su pareja en "Aterrizaje de emergencia". Foto: VAST

Song Seung Heon (46)

El protagonista del melodrama “Otoño en mi corazón” tiene 46 años en la actualidad. Otras series coreanas de Song Seung Heon son “Black”, “The great show”, “Dinner Mate” y “Voice” (temporada 4).

Song no tendría pareja en la actualidad, pues su última relación pública con la actriz Liu Yifei terminó en 2018.

Song Seung Heon, actor nació el 5 de octubre de 1976. Foto: SH & Asto Japan

Ji Sung (45)

Ji Sung comenzó su carrera a inicios del 2000 y sus dramas más populares son “Secret love”, “Kill me, heal me” y “Doctor John”. En el 2021, el actor fue protagonista de “The devil judge”, donde sacó a relucir su imponente presencia escénica.

Con 45 años, Jisung también es padre de familia de dos hijos con la actriz Lee Bo Young, a quien conoció en la serie “Save the last dance for me”.

Ji Sung: uno de sus mejores roles fue presentado en "Kill me: heal me". Foto: Naver

So Ji Sub (44)

De modelo de jeans a estrella Hallyu. So Ji Sub fue sensación entre el público tras protagonizar el melodrama “I’m sorry, I love you” (2004) con Im Soo Jung. Otras series coreanas que cimentaron su fama fueron “Master’s sun” y “Oh my Venus”, la cual resurgió en popularidad tras su ingreso a Netflix en 2022.

El actor, que cumplió 44 años el 4 de noviembre de 2022, está casado con Cho Eun Jung, reportera a quien conoció en una entrevista.