Gratis y legal: los mejores dramas coreanos clásicos para ver en Viki

Una buena opción para ver k-dramas clásicos gratis y legal es Viki Rakuten. Aunque numerosos títulos de esta popular plataforma de streaming están disponibles solo para los suscriptores que pagan una cuota mensual, también hay series que los usuarios de cuentas gratuitas pueden disfrutar. Entre estas figuran producciones que son verdaderas joyas de ‘dramalandia’.

Porque un ‘doromaníaco’ no podría cansarse de estas historias, aquí recogemos las de libre acceso en el servicio.

Si aún no has podido mirar estas series coreanas de oro, no te pierdas la oportunidad. El único requisito que debes cumplir es poseer una cuenta activa en Viki, la cual puedes crear con tu usuario de Google, Facebook o Apple.

Dramas clásicos gratis en Viki

“Boys over flowers” (2009)

“Boys over flowers” o “Los chicos son mejores que las flores” es uno de los k-dramas más famosos de todos los tiempos. Adaptado del manga “Hana yori dango”, este romance juvenil de 25 episodios llevó al estrellato mundial a sus protagonistas Lee Min Ho, Goo Hye Sun y Kim Hyun Joong.

“Personal taste” (2010)

Tras saltar a la fama por “Boys over flowers”, Lee Min Ho se puso en la piel de un arquitecto que se hace pasar por gay en “Personal taste”. La igual de famosa Son Ye Jin fue pareja del ‘Rey del Hallyu’ en esta comedia romántica de 16 capítulos.

“Palyful kiss” (2010)

Mientras Lee Min Ho protagonizó “Personal taste” en 2010, ese mismo año Kim Hyun Joong fue la estrella de “Playful kiss”.

“Beso travieso” también es uno de los k-dramas clásicos de visionado obligatorio. En la serie, que fue adaptada del manga “Itazura na kiss”, el recordado líder de SS501 y Jung So Min dieron vida a la historia de amor de Oh Ha Ni, la alumna con las peores notas de la escuela, y el estudiante modelo Baek Seung Jo.

“Heartstrings” (2011)

Park Shin Hye y Jang Geun Suk causaron sensación en “You’re beautiful” en 2009, pero la química de la actriz con Jung Yong Hwa de CNBLUE también captó la atención de los fans y suscitó que ambos se conviertan en la romántica pareja de “Heartstrings” al año siguiente.

Conocida en Latinoamérica como “Cuerdas del corazón”, esta serie juvenil siguió la historia de dos estudiantes apasionados que pasan del odio al amor tras compartir aventuras en una universidad de música.

“Flower boy ramyun shop” (2011)

Al igual que la mayoría de los títulos en esta lista, “Flower boy ramyun shop” llegó en algún momento a la televisión peruana.

“Eun y sus tres chicos”, por su título en español, fue protagonizada por Jung Il Woo en el rol del engreído estudiante de preparatoria Cha Chi Soo y Lee Chung Ah como Yang Eun Bi, una ingenua universitaria que intenta conquistar a Cha hasta que descubre que él es un alumno de la escuela en la que es asignada como maestra temporal.

“Love rain” (2012)

Conocida en Latinoamérica como “Lluvia de amor”, “Love rain” unió en pantallas a Jang Geuk Suk y Yoona.

El ‘Príncipe de Asia’ y la integrante de SNSD interpretaron doble personaje en este melodrama, cuya historia se desarrolla en dos épocas. Además de interpretar a dos jóvenes que se amaron y separaron en los 70, dieron vida a los respectivos hijos de la fallida pareja, que se conoció por coincidencias de la vida en 2012.