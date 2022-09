“Woo, una abogada extraordinaria” llegó a su final en Netflix Latinoamérica el 31 de agosto. Con ello, fans se despidieron de esta popular serie coreana que, de la mano de Park Eun Bin y Kang Tae Oh, conquistó al mundo y se consolidó por seis semanas (no consecutivas) como la serie de habla no inglesa más vista en el streaming.

Sin embargo, para emoción del público, “Extraordinary attorney Woo” continuará con una segunda temporada que promete traer más aventuras de Woo Young Woo, una abogada con autismo, junto a sus compañeros del bufete Hanbada.

¿Quién confirmó la segunda parte de “La abogada Woo” y cuándo?

El anuncio llegó como una sorpresa el 17 de agosto (KST) en las horas previas al final de “Woo, una abogada extraordinaria” en el canal ENA en Corea del Sur.

Lee Sang Baek, CEO de Astory —productora del k-drama—, dio la primicia en entrevista con E-Daily. “Produciremos la temporada 2 gracias al apoyo del público”, aseveró.

¿Cuándo será el estreno de “Extraordinary attorney Woo” 2?

Aunque el estreno de “Extraordinary attorney Woo” 2 no tiene una fecha fijada, el gerente de Astory manifestó que llegaría en 2024. Esto, debido a las dificultades para coordinar los horarios del elenco de actores y del equipo de producción. “Tendremos que pasar por muchas discusiones”, precisó.

El último episodio de "Woo, una abogada extraordinaria" se estrenó primero en Corea, el pasado 17 de agosto. Foto: Netflix

¿Qué actores continuarán en la segunda parte de “La abogada Woo”?

La meta de la productora es “mantener más del 90% del reparto” siempre que no hayan conflictos, conforme cita E-Daily.

Además, no hay intención de cambiar al equipo creativo que estuvo detrás de la exitosa primera parte. Esto incluye al director Yoo In Sik, la guionista Moon Ji Won y al staff de producción audiovisual.

"Extraordinary Attorney Woo": foto grupal del reparto al finalizar la grabación. Foto: ENA

Actores y personajes de “Extraordinary attorney Woo”

Dicho esto, ellos son los actores que conformaron el elenco de la primera temporada del drama coreano de Netflix con ENA:

Park Eun Bin fue Woo Young Woo

Kang Tae Oh fue Lee Junho

Ha Yoon Kyung fue Choi Soo Yeon

Joo Jong Hyuk fue Kwon Min Woo

Kang Ki Young fue Jung Myung Seok

Jun Bae Su fue Woo Gwang Ho

Baek Ji Won fue Han Sun Young

Jin Kyung fue Tae Soo Mi

Joo Hyun Young fue Dong Geu Ra Mi

Im Sung Jae fue Kim Min Sik.

Cast de "Woo, una abogada extraordinaria". Foto: Netflix

¿De qué tratará la segunda temporada de “Woo, una abogada extraordinaria”?

“Woo, una abogada extraordinaria” 2 no tiene sinopsis oficial por el momento. No obstante, hay puntos que podrían ser abordados si nos basamos en el final de la primera temporada, que cerró con 16 capítulos, el último 18 de agosto, en Corea del Sur.

El desarrollo de la relación amorosa entre Woo Young Woo y Kang Tae Oh (Park Eun Bin y Kang Tae Oh, respectivamente), así como los nuevos retos que asumiría la abogada (ahora que se ha convertido en empleada permanente de Hanbada) figuran entre los potenciales ejes de la continuación.

¿Qué pasará con Kang Tae Oh y su servicio militar?

Debido a que el servicio militar de Kang Tae Oh comienza en pocos días, hay dudas sobre su continuidad en “Woo, una abogada extraordinaria” 2.

Al respecto, la productora no se ha pronunciado; en cambio, el actor coreano se ha mostrado entusiasmado con la idea de seguir interpretando al amable Junho. Incluso, se animó a predecir sucesos de la nueva temporada. “¿Debería prepararme para casarme con Young Woo?”, declaró entre risas a Sports DongA.

A ello, se suma el hecho de que la segunda parte está pronosticaba para el 2024. Debido a que ese año Kang Tae Oh regresa del servicio militar. Por tanto, la probabilidad de que participe en el proyecto es grande.

Kang Tae Oh interpretó a Junho, el novio de Woo Young Woo, en "Extraordinary attorney Woo". Foto: composición LR/OSEN

¿Park Eun Bin no quiere estar en la segunda temporada de “La abogada Woo”?

Caso contrario sucede con Park Eun Bin. Mientras que Kang Tae Oh es optimista frente a “La abogada Woo” 2, la protagonista ha expresado dudas en una reciente entrevista. Cabe mencionar que no ha dicho explícitamente que no quería participar en la segunda temporada.