Jin de BTS llegará a Argentina: fans se preparan para recibir a la estrella del k-pop

La pronta presencia de Jin en Argentina moviliza a los fanáticos. A solo días de que la superestrella del k-pop pise el país de Latinoamérica con el propósito de presentar por primera vez en vivo “The astronaut” en un concierto de Coldplay, en el estadio de River Plate, los proyectos de ARMY van tomando forma para hacer de su estadía un evento inolvidable. ¿Cómo se preparan los admiradores del famoso coreano?

Luces púrpuras para Jin en el River Plate

Los fanáticos buscan que el River Plate se tiña de luces púrpura, el color de ARMY y de BTS, durante la performance de Kim Seokjin. Con ese objetivo en mente, impulsan el proyecto ‘Purple lights x Jin’.

“Solo debes conseguir papel celofán violeta, doblarlo en 3 y pegarlo a la linterna del celular”, se lee en las indicaciones de la actividad. Una vez realizados esos pasos, se deberá encender el faro cuando el ídolo del k-pop aparezca en el escenario.

Proyecto de ARMY para Jin, idol de BTS que cantará en Argentina junto a Coldplay. Foto: captura Twitter/@BTSArmyHomeArg

Otra opción para unirse al ‘Purple lights x Jin’ puede ser configurar la ARMY Bomb al color púrpura. No obstante, debido a que aún no se corrobora si tendrán permitido llevar lighstick al estadio, los seguidores de Bangtan recomiendan tener cuidado.

Una cadena humana de ARMY para proteger a Jin

Lo ideal, difunden algunos ARMY, sería que no vayan al aeropuerto a recibir a Jin, que no lo sigan desde el terminal aéreo al hotel que lo alojará y que no aguarden por él en las afueras de su hospedaje. Esto para respetar su privacidad y dejar que descanse tras las más de 30 horas de vuelo que implica viajar de Corea a Argentina.

No obstante, no todos los fanáticos tienen consideración por la intimidad de sus ídolos. Por ese motivo impulsan la formación de una cadena para resguardar al famoso coreano de 29 años (edad internacional) durante su paso por el aeródromo.

“La idea es colocar una cinta morada y ponernos todas detrás para evitar que invadan el espacio de SeokJin. Recuerden que hay que dar una buena impresión para que los chicos quieran volver”, impulsa en Twitter un post que suma más de 3.000 ‘me gusta’.

Proyecto de ARMY para Jin, idol de BTS que cantará en Argentina junto a Coldplay. Foto: captura Twitter/@BTSArmyHomeArg

¿Cuándo es el concierto de Coldplay junto a Jin en Argentina?

Jin cantará en el tercero de los 10 conciertos que Coldplay ofrecerá en el estadio de River Plate de Argentina como parte del tour mundial “Music of the spheres”. La cita para oírlo cantar por primera vez en vivo “The astronaut”, canción que marca su debut como solista antes de iniciar el servicio militar, es este viernes 28 de octubre.

Cabe mencionar que el show será transmitido en cines en varios países a nivel global; entre estos figura Perú.