¿Te perdiste el concierto de BTS en Busan? Show llega gratis a Weverse: fecha y hora para verlo

“Yet to come” en Busan, concierto que BTS realizó el sábado 15 de octubre, volverá a ser transmitido por Weverse Live. BIGHIT anunció la repetición del show completo vía streaming gratuito. Esta es una nueva oportunidad para disfrutar la presentación que hicieron RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook antes del anuncio de su servicio militar.

El evento que se vivió el fin de semana trajo a 50.000 personas al estadio principal de Busan. Otros 12.000 asistentes vieron a BTS en el formato Live Play desde el puerto de la mencionada ciudad; mientras que la transmisión gratuita en Weverse llegó a 49 millones de vistas.

BTS realizó la performance como apoyo a la candidatura de Busan para la EXPO 2030. Además, fue el escenario ideal para revivir canciones icónicas de su carrera musical y regresar como equipo tras varios meses de actividades individuales.

Sin embargo, no todo fue color de rosa. Según indicaron los fans, la convocatoria al livestream fue tan masiva que el servidor de Weverse tuvo problemas durante la transmisión en vivo original . ARMY tuvo que recurrir a las otras plataformas que también mostraban gratis el espectáculo de BTS.

BTS en concierto "Yet to come" en Busan. Foto: HYBE/BIGHIT

Esta vez no será necesario madrugar para ver el concierto de Bangtan. La repetición del show iniciará a las 11 a. m. (KST) del 23 de octubre. Revisa, a continuación, los horarios de acuerdo a tu país de residencia.

Ver repetición “Yet to come in Busan” de BTS en Perú, Colombia, México y Ecuador: 9.00 p. m. del 22 de octubre.

Ver repetición “Yet to come in Busan” de BTS en Costa Rica, Guatemala, el Salvador: 8.00 p. m. del 22 de octubre.

Ver repetición “Yet to come in Busan” de BTS en Bolivia, Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana: 10.00 p. m. del 22 de octubre.

Ver repetición “Yet to come in Busan” de BTS en Argentina, Brasil, Chile: 11.00 p. m. del 22 de octubre