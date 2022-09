Ver a BTS cantando en la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol de Qatar 2022 se abre como una posibilidad para los fanáticos debido a la supuesta solicitud de la FIFA. ¿Es verdad que la federación quiere que las superestrellas del k-pop actúen en la ceremonia?

Te contamos los hechos y lo que se dice sobre la presunta participación de los famosos coreanos Jin, Jimin, Jungkook, J-Hope, V, RM y Suga en el torneo internacional de fútbol masculino más importante.

BTS en la inaugaración de Qatar 2022: ¿cómo inició el rumor?

El rumor se disparó a raíz de un artículo difundido en Insight Korea el 13 de septiembre del 2022. Según el reporte en el portal coreano, “hubo un informe de que la FIFA seleccionó a BTS para la ceremonia de apertura de la Copa Mundial 2022 en Qatar” .

El medio coreano (k-media) citó como fuente a Music Mundial, una página dedicada a las últimas noticias y especulaciones del rubro musical.

Reporte de k-media sobre BTS y la solicitud de la FIFA. Foto: captura Naver

BTS y su colaboración oficial para el Mundial Qatar 2022 con Hyundai

No se precisó en el artículo si la FIFA o Hybe, la agencia de Bangtan, se pronunciaron al respecto. Tampoco se mencionó que el grupo cantaría la canción oficial del torneo, misma que fue presentada meses atrás por Trinidad Cardona, Davido y Aisha (”Hayya Hayya”). En su lugar, se recordó el lanzamiento que la boyband del k-pop alista para Qatar 2022 en el marco de ‘Goal of the century’ de Hyundai.

“De hecho, BTS también lanzará canciones para la Copa Mundial de la FIFA como embajadores globales de Hyundai Motor”, versa el reporte.

Cabe precisar que, cuando fue oficializado el estreno musical del septeto coreano para la campaña de sostenibilidad, se habló de una canción nueva, en singular. Insight Korea dio a entender en el artículo del 13 de septiembre que habría más de un tema .

Posteriormente, el reporte menciona que la FIFA “ha confiado las actuaciones de la ceremonia de apertura a cantantes de talla mundial en ediciones anteriores de la Copa del Mundo”. Aquí fueron citados como ejemplos el show de Robbie Williams y el de Jennifer Lopez junto a Claudiu Leyte y Pit Bull.

¿Qué dijo Hybe sobre la participación de BTS en la inauguración de Qatar 2022?

Al 21 de septiembre, ni Hybe ni la FIFA han dado una postura oficial sobre el rumor , por lo que este continúa extendiéndose, lo que deja abierta la posibilidad de ver a los ídolos del k-pop en la inauguración, pese a su apretada agenda.

Sobre la ceremonia, esta será realizada el 20 de noviembre, al promediar las 9.00 p. m. en horario local. Una hora después, las respectivas selecciones nacionales de Qatar y Ecuador medirán sus fuerzas en el primer partido del torneo.