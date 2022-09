Coldplay en Lima: “My universe”, la canción que trae a BTS al Estadio Nacional

No solo los coldplayers esperan con ansias el concierto de la banda británica en Lima. Quienes también son fanáticos de BTS podrán vivir un momento inolvidable en los shows de la gira “Music of the spheres”, que se realizarán este 13 y 14 de septiembre. Coldplay incluyó en el setlist del tour la canción “My universe”, tema que interpretan en inglés y coreano junto con el grupo más popular del k-pop.

Considerando que BTS todavía no ha visitado el Perú (a pesar de concentrar una notoria y activa base de fans en el país), el hecho de que su imagen y voces aparezcan en el Estadio Nacional acerca un poco el sueño que ARMY anhela ver realidad en el futuro.

“My universe” en vivo

El setlist del tour “Music of the spheres” incluye icónicos temas de Coldplay como “Paradise”, “The Scientist”, “Yellow”, “Viva la vida”, “Hymn for the weekend”, “A sky full of stars” y “Fix you”.

BTS y Coldplay. Foto: Weverse

Entre el amplio repertorio de la banda, “My universe” fue una de las canciones elegidas para emocionar al público en todas las paradas de la gira.

El track fue lanzado en septiembre del 2021 como una colaboración (secreto a voces) de Coldplay y BTS. No solo juntó a los artistas de etnicidades e industrias distintas, sino también a fans de ambos grupos.

“My universe” es una canción de amor y también tiene un significado potente sobre la diversidad. “Habla sobre cómo el poder del amor trasciende todas las fronteras, reglas, géneros, raza, sexualidad. Pensando quizá en las personas que están divididas por alguna clase de barrera o separadas por alguna razón (...) sobre cómo nada puede impedir que se amen entre sí”, explicó Chris Martin en un documental sobre su proyecto conjunto.

¿Cómo se vive “My universe” en los conciertos de Coldplay? Mientras Chris Martin interpreta la letra como vocalista principal, también se conservan las voces de RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook en la pista de fondo.

Además, el público puede ver a los artistas surcoreanos en las pantallas LED del escenario. Con una estética de hologramas, la banda se “hace presente” siguiendo el concepto que se aprecia en el video musical de la canción.