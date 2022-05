BTS: Jungkook encuentra un rival en su faceta gamer en juego de puzzle de Bangtan

El capítulo 3 de “BTS become developers” trajo novedades para ARMY y Jungkook tuvo dificultades en un puzzle de la serie para BTS Island: In the SEOM.

Jungkook asumió un divertido reto en la serie "BTS become developers". Foto: composición La República / captura YouTube / In the SEOM