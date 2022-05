BTS: ¿Namjoon se prepara para ver “Doctor Strange 2″? Estas son las teorías de ARMY

Desde que la canción “Friends” de Taehyung y Jimin sonó en la película “Eternals” de Marvel, fans de BTS esperan más interacciones entre sus artistas favoritos y el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). El 9 de mayo, Namjoon sorprendió a sus seguidores en Instagram con una historia de “WandaVision” y aquí te presentamos las teorías que difundió ARMY.

Namjoon y “WandaVision”

“WandaVision” es una serie que se estrenó en enero del 2021 y fue una de las más aclamadas por los fans de Marvel. Con el anuncio de que Wanda aparecería en la película “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, la serie “WandaVision” debe ser vista previamente para entender al personaje protagonizado por Elizabeth Olsen.

La Bruja Escarlata busca recuperar a su hijos Tommy y Billy, vistos por primera vez en "Wandavision". Foto: Marvel

El líder de BTS, Kim Namjoon, publicó un fragmento de “WandaVision” en historias de Instagram; sin embargo, como el idol k-pop no había compartido su gusto por esta serie de Marvel en el pasado, ARMY mostró sorpresa por ello.

Namjoon de BTS vio "WandaVision" de Marvel. Foto: captura Instagram

Por su parte, otros seguidores de BTS difundieron la teoría de que tal vez Namjoon se encuentre haciendo una maratón de los 9 capítulos de “WandaVision” para poder disfrutar al máximo de la película “Doctor Strange 2″, la cual ha sido estrenada recientemente en Corea del Sur (4 de mayo).

Póster oficial de "Doctor Strange 2" en Corea del Sur. Foto: Walt Disney Company Korea

ARMY comparte teorías sobre Namjoon y "Doctor Strange 2" de Marvel. Foto: captura Twitter

Esta no sería la primera interacción de Namjoon con Marvel. En el 2015, RM de BTS, nombre artístico del idol k-pop, estrenó “Fantastic” junto a la cantante Mandy Ventrice como promoción del estreno de la película “Los 4 fantásticos” en Corea del Sur.

Aunque Namjoon no ha confirmado si ya vio o verá “Doctor Strange 2″ de Marvel, lo cierto es que es un gran fan del UCM al igual que Jungkook, su compañero de banda, por lo que no sería sorpresa si en los próximos días el líder de BTS publicara imágenes en referencia a la recién estrenada “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”.