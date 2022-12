Entre luces apagadas, cuatro personas ingresan a un escenario donde aguardan guitarras, un teclado y una batería, listos para hacer llorar y llenar de felicidad a cientos de Black Roses. La icónica banda coreana The Rose inicia así su entrada a uno de los shows más esperados en este lado del mundo, en Perú, donde todos los fans corearon de inicio a fin el setlist de canciones que han compuesto a lo largo de su trayectoria musical.

La presencia de la icónica banda en Lima es como un sueño. Al preguntar a los seguidores de The Rose si creían que los músicos vendrían al país, expresaron que para ellos era una idea lejana debido a los conflictos iniciales que el grupo tuvo con su anterior empresa y la pandemia de la COVID-19, que paró todos los eventos. Por ello, cuando supieron que la banda estaba a punto de pisar tierras peruanas, más de uno demostró su emoción al conocer que el sueño que tenían de verlos se volvería realidad. Aunque la espera fue larga, siete años desde su debut, este 30 de noviembre y 2 de diciembre tuvieron sus citas con el público peruano. Una reunión que jamás olvidarán.

La banda coreana presentó su tour "Heal together" en Perú con dos shows en Lima. Foto: Elizabeth Condori

Dicen que, cuando tu artista favorito se presenta, haces de todo para conseguir una entrada, y este fue uno de los casos, pues la gente hizo sold out la primera fecha del evento. La gran acogida que tuvo The Rose dio pase a un segundo show (Perú fue el único país que tuvo dos presentaciones en Latinoamérica) para que más Black Rose pudieran presenciar por primera vez en sus vidas a la banda que tanto aman.

2 noches mágicas: el tour “Heal together” en tierras peruanas

Los shows de The Rose tuvieron una energía desbordante por parte de los músicos y el público. La cantidad de fans familiarizados con las letras de las canciones consiguieron que todo el recinto retumbara con sus voces.

“Definition of ugly” dio inició al evento, una conmovedora canción que fue el punto de partida de la montaña rusa emocional que vivieron los asistentes en el Arena Bar. Esta entrañable puesta de escena dejó una gran cantidad de fans con lágrimas en los ojos porque Woosung, Hajoon, Dojoon y Jaehyeong hicieron su primera aparición con una melodía que habla directamente al amor propio.

El vocalista principal de The Rose deslumbró con el timbre de su voz. Foto: Elizabeth Condori

Esta canción no sería la única. “Heal”, el álbum inspirado en testimonios de Black Rose, estuvo presente en las horas que duró el show. Con “Childhood”, la banda lució una increíble performance, y con “Sour” lograron que todos los fans canten a todo pulmón. “Sorry”, su canción debut, no fue la excepción y despertó la nostalgia de los primeros años de los cantantes y el inicio de un viaje musical que llegaría a ser todo un éxito en la actualidad.

Hajoon emocionó a los fans con su impresionante dominio de la batería. Foto: Elizabeth Condori

En cada entretiempo, Woosung no olvida saludar al público para darles la bienvenida y animarlos a seguir cantando con ellos. Lo propio hizo Dojoon, quien con su carisma y emoción hizo reír y suspirar a los asistentes. Por su lado, Jaehyeong no dudó en usar una bandera peruana entregada por las fans y colocarla en el soporte de su micrófono.

Dojoon emocionó a los fans con su carisma y sorprendente voz. Foto: Elizabeth Condori

La energía a mil por hora se vivió con “Red”, un himno que fue bien recibido por los fans que sorprendieron lanzando globos rojos para amenizar el show. Pero así como todo fue alegría, también llegó un momento de reflexión con “See saw”. Compuesta por Jaehyeong, esta melodía mostró los íntimos pensamientos que el músico ha tenido sobre su carrera y su vida personal. Así, cientos vivieron un evento emotivo y profesional con más canciones que cada noche transportaron a los fans a un mundo donde existían solo ellos y The Rose.

Jaehyeong colocó en el soporte de su micrófono la bandera peruana. Foto: Elizabeth Condori

El telón se apaga, pero la esperanza queda

La escenografía, a pesar del pequeño espacio, no fue impedimento para que The Rose pueda presentar un show de calidad. Las luces y videos proyectados en cada canción revivieron en la memoria de las personas todos los EP que han publicado, como “Void” y “Dawn”. Estos momentos ratificaron el dominio escénico de los cantantes.

El final de este gran encuentro culminó con “Black Rose”, una canción compuesta especialmente para las y los fans cuando varios miembros de la banda coreana decidieron enlistarse en el servicio militar.

Cuando las luces se apagan y se cree que están a punto de irse, el sonido característico de una melodía proveniente del piano revela el comienzo del tema dedicado a los fans. Nadie quiere que termine el show.

Para apaciguar esta pronta partida, el evento tuvo la interacción de los artistas y el regalo de rosas a varios fanáticos. Los fans no se quedaron atrás, ya que también entregaron varias banderas, como las de Perú, Corea del Sur, Ecuador, Bolivia, y una lluvia de rosas para las rosas que llegaron a sus vidas.

¿Volveremos a escucharlos cantar estas preciadas canciones? ¿Volverán a Perú? Esperamos que sí. Sin duda, una ambiciosa gira por estos lares volvería a ser una fiesta para los fans.