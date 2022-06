BTS, J-Hope: teaser de “More” para el video musical revela cómo suena la canción

El rapero de BTS será el primer integrante en incursionar como solista tras los rumores de separación del grupo. Mira aquí el MV teaser de “More” de J-Hope.

J-Hope de BTS reveló el MV teaser de "More" del álbum "Jack in the box". Foto: composición La República / @BIGHIT_MUSIC/Twitter

Cultura Asiática LR LRTendencias mesadigital@glr.pe