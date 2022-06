BTS, J-Hope: primeras fotos teaser de “More” y fecha de lanzamiento oficial de la canción

J-Hope es el primer integrante de BTS en promocionar como solista tras los rumores de separación del grupo. El rapero acaba de compartir las primeras fotos teaser de su disco.

J-Hope publicó la primera ronda de fotos conceptuales de "More", canción principal de "Jack in the box". Foto: composición La República / BIGHIT

Cultura Asiática LR LRTendencias mesadigital@glr.pe