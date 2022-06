Muchas de las capturas de pantalla de titulares y artículos, que me habían compartido, usaban palabras clave agresivas sacadas de contexto, como ‘BTS se separa’, ‘detención de actividades grupales’ y ’anuncio de pausa’. Esperaba completamente que esto sucediera. Yo también me estaba preparando para ello, pero aun así dejó un sentimiento amargo en mi corazón. No es que hubiese querido que todos vieran la transmisión de nosotros llorando y quejándonos antes de hacer algún comentario.