La boyband surcoreana BTS estrenó el tan esperado álbum “Proof” este viernes 10 de junio. Su canción principal “Yet to come” fue acompañada por un nostálgico videoclip que trajo recuerdos de varias eras anteriores. “No more dream”, “Blood, Sweat and tears”, “Spring Day” y más temas conmovieron el corazón del fandom ARMY que está próximo a festejar el noveno aniversario de Bangtan Sonyeondan.

Este 2022, BTS tendrá un punto de inflexión en su carrera. RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook cierran un primer capítulo exitoso, tal como describieron en la presentación de “Proof”. Sin embargo, aunque hay nostalgia al recordar el pasado, la historia de la boyband promete continuar con expectativa al futuro.

El primer día de comeback no hubo conferencia de prensa; sin embargo, los miembros de BTS han dejado varios mensajes a los fans. Además, el septeto acudió a su primera pregrabación de regreso en Music Bank. Vía online, ARMY sigue pendiente de los logros de “Yet to come” y “Proof” según las metas propuestas.

Metas de número de vistas de "Yet to come" de BTS por hora. Foto: Twitter/@parkliaimnida.

.

En Vivo: Comeback de BTS, día 1: noticias sobre "Proof" 10:23 "Proof" cierra primer día de ventas en Hanteo Culmina el tracking de ventas para el día 1 de comeback de BTS en Hanteo. Según Charts_k en Twitter, el álbum "Proof" alcanzó 2.155.363 unidades distribuidas en solo 24 horas tras el lanzamiento oficial. Con ello, este álbum se ubica en el segundo lugar del ranking histórico de mejores debuts de discos en Hanteo. Map of the soul 7 (2020) de BTS permanece a la cabeza con 2.653.050 copias en su primer día. 09:55 "Yet to come" de BTS debutó en el #1 de MelOn Este 10 de junio, ARMY celebra el regreso de BTS con su disco antología "PROOF". ¡La canción principal "Yet to come" ha sido recibida con expectativa por fans y público general en Corea del Sur!



A una hora de su estreno, este tema debutó en el primer lugar del nuevo sistema MelOn Top 100. Tras siete horas de tracking, "Yet to come" acumula 223.377 oyentes únicos en la plataforma coreana.

MV de “Yet to come” en YouTube

Letra de “Yet to come” en español

El video musical de BTS tiene subtítulos en español, inglés, japonés y más idiomas. A continuación, dejamos un fragmento de la letra de “Yet to come (The most beautiful moment)”

INTRO

¿Fue honestamente lo mejor? Porque solo quiero ver lo que sigue

Diligentemente pasando a través de todos nuestros pasados tan hermosos.

Sí, el pasado fue honestamente el mejor, pero mi mejor yo es lo que viene después

No estoy jugando, es seguro.

Avanzo al día en que me quede sin aliento

Tu y yo, el mejor momento está por venir

Ese momento está por venir