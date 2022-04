Aunque PSY estrenó su anterior álbum hace cinco años, lo cierto es que “Gangnam style” del 2012 se ha consagrado como su canción más popular a nivel global. De esta manera, una teoría se viralizó sobre el también CEO de P Nation, respecto a su interacción con Suga de BTS en el reciente MV de “That that”.

¿PSY y Suga ‘acabaron’ con “Gangnam style”?

A través de una publicación de Facebook, la cuenta de fans PNation Stan compartió una teoría sobre la escena en particular en que Suga y PSY se dan golpes mutuamente. “Eso es suficiente, oh, oh, oh. Solo cállate y vamos a divertirnos, oh, oh, oh”, dice la letra en el clip de “That that” traducida al español.

PNation Stan llamó la atención de los fans del k-pop al proponer que PSY y Suga quisieron acabar con la imagen del cantante con traje azul, el cual caracteriza la era de “Gangnam style”, como teoría del significado del MV.

PSY ni Suga de BTS han confirmado esta nueva teoría del MV de “That that”. Sin embargo, el famoso de 44 años declaró que sí buscó hacer algo distinto en su estilo musical.

“En ese tiempo debatía mucho porque quería hacer algo diferente al EDM-dance, pero tampoco quería hacer algo con un tempo muy lento. Estaba orientándome a un sonido más latino, y justo Suga me envió algo como lo que tenía en mente. No había razón para decir que no”, expresó PSY.

PSY presentó su nuevo álbum. Foto: Star In

Ello se suma a las teorías de las ARMY, quienes proponen que el idol k-pop Min Yoongi (nombre real de Suga) se dirigió a los haters en la letra de su rap: “Lo que no te mata, te hace más fuerte. Aquellos que me golpean se deben sentir incómodos. Todos los que desearon que yo fallara. Reúnelos a todos y dales un pequeño golpe”.

PSY y Suga en "That that". Foto: captura YouTube

“That that”: MV oficial

PSY regresó con “That that”, el 29 de abril, para alegría de los fans del k-pop. Con un estilo de vaqueros, el video musical presentó a Suga de BTS, quien además de componer y producir la pieza musical, también cantó junto al CEO de P Nation.