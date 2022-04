El gran final de “PTD on stage Las Vegas” llega con una transmisión online EN VIVO oficial para todo el mundo. Este sábado 16 de abril (ET), BTS se reúne por última vez con ARMY en la parada “Permission to dance on stage” realizada en el estadio Allegiant, en Nevada, Estados Unidos.

¿Cómo y a qué hora seguir el live streaming de Bangtan? ¿Aún quedan boletos? Conoce en esta nota todos los detalles.

Horarios por país para el soundcheck

Como cada una de las fechas anteriores, el soundcheck arranca tres horas y media antes del concierto. La prueba de sonido es exclusiva para ARMY con pase VIP especial.

Soundcheck en Perú, México, Ecuador y Colombia : 6.00 p. m. (16 de abril)

Soundcheck en Costa Rica y Guatemala : 5.00 p. m. (16 de abril)

Soundcheck en Chile, Bolivia y Venezuela : 7.00 p. m. (16 de abril)

Soundcheck en Argentina y Brasil : 8.00 p. m. (16 de abril)

Soundcheck en España : 1.00 a. m. (17 de abril)

Soundcheck en Corea del Sur: 8.00 a. m. (17 de abril).

Los siete integrantes de BTS regresaron a Estados Unidos para presentar cuatro fechas de conciertos presenciales con "Permission to dance on stage en Las Vegas". Foto: BIGHIT

“PTD Las Vegas”, día 4: ¿a qué hora inicia el concierto final?

A las 7.30 p. m. del sábado 16 de abril arranca el concierto final de BTS en Las Vegas, conforme el reloj de la ciudad de Estados Unidos.

BTS, concierto final “PTD Las Vegas” en Perú, México, Ecuador y Colombia : 9.30 p. m. (16 de abril)

BTS, concierto final “PTD Las Vegas” en Costa Rica y Guatemala : 8.30 p. m. (16 de abril)

BTS, concierto final “PTD Las Vegas” en Chile, Bolivia y Venezuela : 10.30 p. m. (16 de abril)

BTS, concierto final “PTD Las Vegas” en Argentina y Brasil : 11.30 p. m. (16 de abril)

BTS, concierto final “PTD Las Vegas” en España : 4.30 a. m. (17 de abril)

BTS, concierto final “PTD Las Vegas” en Corea del Sur: 11.30 a. m. (17 de abril).

¿A qué hora inicia la transmisión online de BIGHIT?

Al ser esta una transmisión online en tiempo real, iniciará en el mismo horario mencionado líneas arriba.

¿Cómo comprar entradas para ver online “PTD Las Vegas”?

Las entradas para el concierto presencial fueron agotadas en menos de cinco horas de la preventa; sin embargo, aún quedan boletos disponibles para el live streaming de “PTD on stage” en Las Vegas.

Para adquirir tu boleto, debes ingresar a la página de BTS en la aplicación de Weverse Shop, dar clic al botón “global” y luego a la pestaña “live2. Una vez ahí, puedes comprar el boleto de tu preferencia, tanto si eres fan con membresía como si eres público general.

Los tickets varían de precio según los beneficios y permiten visualización hasta en dos dispositivos. Además, te permitirán poder disfrutar de la repetición del concierto, programada para el 22 de abril a las 7.00 p. m. (PT).

Más información en este video de la popular ARMY y youtuber colombiana LorenitaEV.

Link para ver el D4 de “PTD Las Vegas” online

Puedes ver el concierto online y final de BTS en el portal de Weverse Concert, pero antes tienes que validar tu ticket en ese mismo sitio.