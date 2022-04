Tiernos, apasionados, dolorosos y más. En el mundo de las series asiáticas hay besos para todos los gustos y en esta nota especial con motivo del Día Internacional de Beso recopilamos algunos de los más memorables vistos en dramas de Corea del Sur, Japón, China y Tailandia, aquellos que nos dejaron sin aliento producto de la emoción. ¿Estás de acuerdo con el listado?

Kim Se Jeong y Ahn Hyo Seop en “A business proposal”

Aunque el patriarca desaprueba fervientemente la relación, Ha Ri y el CEO Kang no dan su brazo a torcer. Por el contrario, muy cerca al final de “A business proposal”, los enamorados se unen en un dulce beso que va aumentado de intensidad con los segundos hasta llevarlos a pasar su primera noche juntos.

Kim Se Jeong y Ahn Hyo Seop plasmaron en pantallas este recién culminado y exitoso k-drama. Como curiosidad, según compartió la actriz, la gran química que proyectaron propició que agregaran en la secuencia detalles que no estaban incluidos en el webtoon original.

Ohm y Nanon en “Bad buddy series” (2021-2022)

El esperado primer beso de Pat y Pran (Ohm Pawat y Nanon Korapat) en “Bad buddy series” emocionó pero también dolió al espectador.

Aunque los queridos protagonistas del BL tailandés de GMMTV pudieron confirmar con este acercamiento sus sentimientos románticos mutuos, la opuesta reacción de cada uno recordó que debían vivir un amor prohibido debido a la eterna rivalidad entre sus respectivas familias.

Park Seo Joon y Park Min Young en “¿Qué pasó con la secretaria Kim?” (2018)

Una mezcla de ternura y pasión exudan la secretaria Kim y el CEO Lee en esta escena de beso que marca el comienzo de su primera noche juntos. Más adelante, Park Min Young corona el legendario momento de la romcom coreana “What’s wrong with secretary Kim?” con un “te amo” a Park Seo Joon.

Song Kang y Han So Hee en “Nevertheless” (2021)

Na Bi abre la puerta de su pieza y aparece ante ella Jae Eon. Aunque es consciente de estar frente a un playboy, la chica que se niega al amor se deja llevar y termina besándolo apasionadamente en el sofá y luego en la cama. Eso, hasta que despierta de su sueño por una llamada telefónica de él.

No fueron pocos los fans que quedaron sorprendidos con esta escena onírica del k-drama “Nevertheless” y la gran química que desbordaron Song Kang y Han So Hee.

Sung Hon y Song Ji Eun en “My secret romance” (2017)

Mientras que, en muchas series coreanas, el primer beso de la pareja tardar en llegar, en “My secret romance” nos sorprenden desde el primer capítulo con este acercamiento que deriva en una escena sexual.

El adinerado playboy Jin Wook y la poco convencional Yoo Mi, interpretados respectivamente por Sung Hoon y la exidol Ji Eun, tienen así un encuentro de una noche sin imaginar que este será el inicio de una historia de amor que florecerá cuando se reencuentren tres años después.

Fair Xing y Tang Xiao Tian y “My little hapinness” (2021)

Los labios de Shao Qing se deslizan de la boca al cuello de Con Rong en el capítulo 22 de “My little hapinness”. Impulsados por el alcohol, los protagonistas comparten este apasionado momento hasta que la borrachera desaparece mágicamente cuando son interrumpidos por los padres de ella.

Dato curioso sobre este popular c-drama disponible en WeTV: los actores Fair Xing y Tang Xiao Tian dieron vida a un primer y fallido amor en “Put your head on my shoulder”, del 2019.

Sakurada Dori y Fukuhara Haruka en “Coffee & vanilla” (2019)

Imposible no mencionar al beso que el guapo Hiroto le da a la tímida Risa en el capítulo 2 mientras mira a los ojos y echa una sonrisa pícara a Akutsu.

Sin duda, una de las escenas más memorables de “Coffee & vanilla”, ardiente dorama lleno de skinship que puedes ver gratis en Viki Rakuten.

Curiosidad sobre la serie: es considerada por muchos fans como la versión japonesa de “Cincuenta sombras de Gray” y unió una vez más a Sakurada Dori y Fukuhara Haruka, de “Good morning call” (2016).

Hyun Bin y Son Ye Jin en “Crash landing on you”

Sae Ri y el capitán Ri sellan su encuentro con este legendario beso. Más significativo resulta para los fans que el drama “Crash landing on you” reafirmara el amor real de los actores Hyun Bin y Son Ye Jin, quienes tuvieron su boda de ensueño a finales de marzo.