Park Jimin llegó con una imagen renovada a Las Vegas y se despidió del cabello largo que llevó durante varios meses. El vocalista y bailarín reveló su look en el soundcheck del primer día de conciertos “Permission to dance on stage”, que se realiza el viernes 8 de abril.

Un grupo exclusivo de fans con acceso a la prueba de sonido en el Estadio Allegiant fue testigo de los primeros saludos de RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook al público de ‘Borahaegas’ (nombre modificado de Las Vegas).

Si bien había rumores de que Jimin se había teñido el cabello de rubio, tal afirmación fue desmentida apenas salió al escenario. Para la prueba de sonido, los miembros de BTS vistieron ropa casual y él usó gafas.

Así luce ahora su cabello corto y esta es la diferencia con su look en los Grammy Awards 2022 hace solo una semana.

Jimin lleva el cabello notablemente corto para sus actividades en Las Vegas. Foto: Twitter

Jimin en los Grammys 2022. Foto: Twitter

Jimin y su tatuaje

Este nuevo estilo de Jimin permite apreciar mejor el tatuaje que el intérprete de “Lie” se realizó detrás de la oreja izquierda. El grabado que decora su piel es la palabra “Youth” (traducido al español como juventud).

Tatuaje de Jimin. Foto: Fansite

Tatuaje de Jimin. Foto: Fansite

BTS en el soundcheck

Estas son fotos de los demás integrantes de BTS en la prueba de sonido. Las imágenes se han viralizado por la red como previa al concierto de los Bangtan Boys.

BTS en el soundcheck del concierto "Permission to dance on stage en Las Vegas". Foto: Twitter / @Jinwo_97

RM en el soundcheck de BTS en Las Vegas. Foto: Twitter

Jin en el soundcheck de Las Vegas. Foto: Twitter

Jungkook en el soundcheck de Las Vegas. Foto: Twitter

Taehyung en el soundcheck de Las Vegas. Foto: Twitter

J-Hope y Jungkook en Las Vegas. Foto: Instagram

Suga en el soundcheck de Las Vegas. Foto: Twitter

El día 1 de “Permission to dance on stage Las Vegas” comenzó con 40 minutos de retraso debido a un imprevisto técnico. Una de las pantallas LED principales no funcionaba correctamente durante el VCR de apertura.