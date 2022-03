El comeback de MONSTA X con “Shape of love” ha sido anunciado. Tras culminar las promociones del debut de Kihyun en solitario, el famoso grupo k-pop confirma su regreso musical con un mini álbum cuya fecha de lanzamiento está programada para abril del 2022.

Cuatro meses atrás, en noviembre del 2021, la boyband presentó con éxito “No limit”, su décimo mini álbum y más reciente regreso coreano. Días después, iniciaron una nueva aventura en el mercado internacional presentado “The dreaming”. Las promociones de este disco, el segundo completamente en inglés de su carrera, llegaron acompañas del estreno global de la película homónima.

Ahora, Minhyuk, Kihyun, Hyungwon, I.M. y Jooheon se alistan para deleitar a Monbebe con nuevo arte como quinteto, mientras aguardan por el regreso de su líder Shownu, quien actualmente cumple el servicio militar. ¿Qué se sabe de su comeback?

MONSTA X y “Shape of love”

Horas atrás, K-media sorprendió a fans al reportar el comeback de MONSTA X para abril. No se dieron mayores detalles hasta que, al iniciar el 24 de marzo (KST), Starship anunció que se trataría de un mini álbum llamado “Shape of love” . También dieron la fecha de lanzamiento oficial, y este último detalle en particular sumó más asombro, debido a su proximidad.

Reacción de fans de MONSTA X a la fecha del comeback Shape of love. Foto: captura Twitter

Fecha de lanzamiento de Shape of love de MONSTA X

Monbebe acelera las preparaciones para el regreso de sus idols, ya que este está programado para el lunes 11 de abril, a las 6.00 p. m. (KST) . En Perú, en ese mismo momento, el reloj marcará las 4.00 a. m.

Cabe mencionar que este nuevo material musical llegará semanas antes del tour mundial 2022 de MONSTA X, No limit, que arranca el 21 de mayo en Nueva York tras aplazamientos por la COVID-19.