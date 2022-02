Snowdrop: Jisoo, Jung Hae In y más actores se despiden del drama con emotivos mensajes

Tras el trágico final de Snowdrop, el canal jTBC publicó los mensajes de despedida que Jisoo, de BLACKPINK, Jung Hae In y otros actores principales grabaron el último día de rodaje del k-drama, realizado meses atrás.

Estrenada el 18 de diciembre, la ficción romántica emitió su último capítulo (16) la noche del 30 de enero (KST). Este obtuvo un promedio nacional de 3,4%, el segundo mejor resultado histórico de la producción, conforme Nielsen Korea.

Seolganghwa, como también se llama la serie coreana dirigida por Jo Hyun Tak con el guion de Yoo Hyun Mi, gozó de amplia aceptación entre los espectadores internacionales, quienes siguieron cada fin de semana su transmisión por Disney Plus y la colocaron en las principales tendencias mundiales.

En Corea del Sur, no obstante, estuvo rodeada de polémica por cuestiones de rigurosidad histórica, que derivaron en el adelanto del calendario de emisión.

Jisoo de BLACKPINK le dice adiós a Snowdrop

El público conoció en qué acababa la historia de Youngro y Suhoo y pudo corroborar la teoría de los pósteres, que indica la imposibilidad de un ‘happy ending’.

Poco después, jTBC lanzó un video con los actores, quienes dieron sus palabras de despedida en el último día del rodaje, mismas que fueron traducidas por Soompi.

Petición fue publicada en la página web de la Casa Azul el 19 de diciembre, horas después del estreno de Snowdrop. Foto: jTBC

La superestrella del k-pop saludó cálidamente a los fans y explicó que había llegado al final de la jornada tras un año de rodaje.

“Todavía no se siente como algo real (que ha llegado a su fin), pero creo que lo sentiré unos días más tarde. Todavía me siento aturdida, pero he trabajado mucho, así que espero que todos lo hayan disfrutado. Gracias por amar mucho a Snowdrop”, agregó.

Kim Jisoo, además, agradeció a su coprotagonista Jung Hae In por apoyarla en este proyecto que significó para ella debutar como actriz estelar.

“Creo que has trabajado mucho para dirigirme porque era la primera vez que interpretaba un personaje principal, así que quiero darte mucho las gracias. Gracias a ti, pude ganar fuerza para filmar, así que te lo agradezco mucho”, declaró.

Jisoo de BLACKPINK fue Youngro en Snowdrop. Foto: jTBC

Jung Hae In le dice adiós a Snowdrop

Jung Hae In, de amplia experiencia en el rubro, alabó las habilidades de la ídolo de BLACKPINK. “Me sorprendió mucho Youngro (llamó a Jisoo por el nombre de su personaje) en el plató por la forma en que se sumergió en su actuación y su actitud hacia el personal. (Tiene una) energía brillante y positiva. Entendió muy bien las indicaciones del director y las demostró enseguida. Me sorprendió su rapidez y sus habilidades”.

El también protagonista de D. P. de Netflix agregó: “Gracias por todo, Youngro, y realmente no podré olvidarte. ¡Jisoo es la mejor!”.

Jung Hae In fue Suhoo en Snowdrop. Foto: jTBC

Mensaje de despedida de Yoo In Na

Yoo In Na interpretó a Kang Chung Ya, un personaje secundario pero no por eso menos importante para la trama.

“Quería mostrarles una nueva faceta a través de este proyecto, y tengo curiosidad por saber qué piensan. Hice todo lo que pude y me divertí mucho filmando. Espero que mucha gente se lo pase bien viendo nuestro drama”, manifestó.

La célebre actriz detalló que normalmente su interpretación debe centrarse en la conexión con una sola persona, pero que en Snowdrop tuvo que interactuar con varios colegas en simultáneo. “Todos fueron maravillosos, profesionales y dulces, así que fue un recuerdo realmente agradable”, comentó.

Yoo In Na fue Kang Chung Ya en Snowdrop. Foto: jTBC

Despedida de Jang Seung Jo

El intérprete de Lee Kang Moo, Jang Seung Jo, destacó su cariño por Jung Hae In y Suhoo. El actor contó que compartió bastante con su compañero al inicio del drama, pero por la historia tuvieron que estar separados durante mucho tiempo. “Durante el rodaje, me preguntaba cómo estabas”.

Agregó que se encariñaron el uno con el otro debido a que sus personajes peleaban mucho. “Gracias, y espero que podamos volver a vernos”, puntualizó.