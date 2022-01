K-dramas en Disney Plus: Rookie cops de Kang Daniel y Chae Soo Bin estrena póster oficial

Disney Plus es uno de los sitios online con más popularidad alrededor del mundo debido a los estrenos de películas y series del Universo Cinematográfico de Marvel, Star Wars, entre otros. Sin embargo, en los últimos meses, la plataforma streaming decidió apostar por crear contenido surcoreano, como el k-drama Rookie cops de Kang Daniel.

Póster oficial de Rookie cops de Disney Plus

El 11 de enero (KST), Disney Plus liberó el póster oficial de Rookie cops, k-drama original de la plataforma de streaming. En el arte se lee la frase “Más apasionados y feroces que cualquiera”, junto a una imagen grupal de Kang Daniel (integrante de Wanna One), Chae Soo Bin (I’m not a robot), Park Yoo Na (True beauty), Dohee (Clean with Passion for Now), entre otros.

Póster oficial del k-drama Rookie cops. Foto: Disney Plus

Detrás de escenas de Rookie cops

De igual manera, Disney Plus Korea compartió los preparativos del elenco de Rookie cops como antesala al estreno del k-drama protagonizado por Kang Daniel y Chae Soo Bin a finales de enero.

¿Cuándo se estrena Rookie cops en Disney Plus?

Disney Plus confirmó que Rookie cops estará disponible en su catálogo a partir del 26 de enero del 2022. Este sería uno de los primeros k-dramas en transmitirse en la plataforma streaming, junto a Snowdrop.

Disney Plus adquirió los derechos internacionales de Snowdrop y fans esperan confirmación de fecha de estreno. Foto: composición La República/jTBC/DisneyPlus

¿Rookie cops estará disponible para Latinoamérica?

Tras el polémico estreno de Snowdrop en la cadena de televisión surcoreana JTBC y en Disney Plus Asia, se confirmó que el k-drama de Jisoo de BLACKPINK y Jung Hae In llegará próximamente a Star Plus Latinoamérica.

Por tal motivo, Rookie cops podría tener el mismo destino y estrenarse de manera oficial para su público de Latinoamérica a través de Star Plus; sin embargo, esto no está confirmado, pero los seguidores de Kang Daniel y Chae Soo Bin no pierden la esperanza de que se estrene en simultáneo en Disney Plus y en TV a nivel global.

El k-drama Rookie es dirigido por Kim Byung Soo. Foto: Disney Plus

Tráiler de Rookie cops