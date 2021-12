Bad buddy series, episodio 8: horarios y link para ver lo nuevo del drama con Ohm y Nanon

Alerta de spoilers. Pat y Pran (Ohm y Nanon) dieron un importante paso en su romance secreto, pero todo parece indicar que sus familias podrían conocer la relación en el episodio 8 de Bad buddy series. ¿Qué pasará con los jóvenes si sus seres queridos y enemigos acérrimos, los descubren?

Dirigida por BackAof (Still 2gether y A tale of thousand stars) y con el guion de Bee y Best, Bad buddy, continúa reafirmándose como el drama tailandés BL que reina en esta temporada entre los fans del género.

Conoce aquí cómo ver lo nuevo de esta serie de comedia romántica, basada en la novela Behind the scenes de Afterday.

Bad buddy series fue estrenada el 29 de octubre del 2021. Foto: GMMTV

Previamente, en el episodio 7

La segunda mitad de Bad buddy series arrancó con el capítulo 7, una emocionante emisión, donde pudimos apreciar cómo el reto entre Pat y Pran terminó sin dejar perdedores, ya que ambos jóvenes aceptaron sus sentimientos mutuos y pudieron finalmente iniciar su noviazgo.

Nanon y Ohm interpretan a Pran y Pat, los protagonistas de esta historia BL. Foto: GMMTV

Por otro lado, una teoría cobra fuerza entre los seguidores del Thai-drama, protagonizado por Ohm y Nanon: ¿será que veremos una relación GL entre Ink y Pa?

Escena de Ink y Pa en el capítulo 7 de Bad buddy series. Foto: captura YouTube / GMMTV

Escena de Pa y Wai en el capítulo 7 de Bad buddy series. Foto: captura YouTube / GMMTV

Cuándo estrena nuevos episodios Bad buddy series

Los fans de Bad buddy series pueden esperar un capítulo nuevo semanal, de aproximadamente una hora, todos los viernes desde el 29 de octubre del 2021, fecha de lanzamiento del Thai-drama BL.

Tráiler del ep. 8 de Bad buddy

Horarios de estreno para ver Bad buddy

La emisión de Bad buddy serie en el canal GMM 25 inicia a las 8.30 p. m., según horario de Tailandia. Dos horas después, arranca la transmisión por WeTV, medio donde es uno de los programas más vistos.

Por otro lado, la emisión en el canal de GMMTV en YouTube comienza a las 8.45 p. m. (reloj de Bangkok). Revisa aquí a qué hora conectarte para el estreno en vivo, según tu país.

Ver Bad buddy en Perú, Colombia y Ecuador : 8.45 a. m.

Ver Bad buddy en México, Costa Rica y Guatemala : 7.45 a. m.

Ver Bad buddy en horario en Bolivia y Venezuela : 9.45 a. m.

Ver Bad buddy en Chile, Argentina y Brasil : 10.45 a. m.

Ver Bad buddy en España : 2.45 p. m.

Ver Bad buddy en Estados Unidos (Los Ángeles) : 5.45 a. m.

Ver Bad buddy en Corea del Sur: 10.45 p. m.

Escena del capítulo 7 de Bad buddy series. Foto: GMMTV

Link para ver gratis en YouTube | GMMTV

Es importante mencionar que los fans pueden ver Bad buddy series con subtítulos en español, en el canal de GMMTV, en YouTube. Sin embargo, dicha traducción llega horas después del estreno de cada episodio.