Snowdrop: ¿cuándo se estrenaría en Disney Plus el K-drama de Jisoo de BLACKPINK y Jung Hae In?

Jisoo de BLACKPINK y Jung Hae In protagonizarán Snowdrop, una nueva historia de romance que promete conmover a los seguidores de la cultura asiática. Con la llegada de Disney Plus a Asia, fans de los ídolos coreanos esperan que el K-drama se transmita en la plataforma streaming, además de tener su estreno en la cadena televisiva jTBC.

¿Cuándo se estrena Snowdrop?

El drama coreano Snowdrop se estrenará el 18 de diciembre a las 10.30 p. m. (KST) en el canal surcoreano jTBC. Esto marcaría el debut protagónico de Kim Jisoo, integrante del grupo K-pop BLACKPINK.

Imagen promocional de Snowdrop. Foto: jTBC

¿Cuándo estará Snowdrop en Disney Plus?

Por su parte, el estreno de Snowdrop en Disney Plus ha sido uno de los temas más comentados en las redes sociales. Una conversación de un fandom de Jisoo de BLACKPINK con un administrador de la plataforma streaming se viralizó, pues informaba que el K-drama estaría en Disney Plus a partir del 19 de diciembre; sin embargo, esto no ha sido confirmado de manera oficial.

Fanclub dedicado a Jisoo recibió respuesta del estreno de Snowdrop. Foto: vía @JisooPeru en Twitter

BLINK pide confirmación oficial

Ante la falta de una fecha oficial del estreno de Snowdrop en Disney Plus, los fans de BLACKPINK enviaron mensajes a las redes sociales de la plataforma streaming y una respuesta en Twitter señaló que todavía no existe una confirmación del estreno del K-drama en Disney Plus.

Disney Plus contesta a fans de BLACKPINK. Foto: captura/Twitter

Tráiler de Snowdrop