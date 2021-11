No solo Shawol, sino también ARMY: Eva Ayllón posa con Chimmy en EE. UU.

Al parecer, la renombrada cantante peruana Eva Ayllón, fan declarada de Taemin de SHINee y Shawol, fue recibida con los brazos abiertos por ARMY, fandom de BTS, luego de publicar una foto a lado de Chimmy, personaje de BT21 que fue creado por Jimin, integrante de la sensación del K-pop Bangtan.

La interprete se encuentra en Estados Unidos, según sus últimas publicaciones en Instagram. Aunque BTS también está en ese país para brindar una serie de cuatro conciertos presenciales, denominados Permission to dance on stage, nuestra compatriota visita Nueva York y no Los Ángeles, lugar donde se realiza el show del septeto surcoreano.

La fotografía de Eva Ayllón llevaba como descripción: “Espero que todos se encuentren bien. Que tengan un lindo domingo”. Ha sido saludada por cientos de ARMY, quienes no duraron en darle la bienvenida al fandom.

“Eva ARMY, qué leyenda”, “A mí no me engañan, ella es ARMY”, “Lindo domingo, maestra, se ve hermosa junto a Chimmy”, “Procederé a escuchar música peruana #Jimin”, fueron algunos de los comentarios que acompañan la publicación.

Eva Ayllón es recibida por ARMY tras foto junto a Chimmy. Foto: Facebook

Eva Ayllón declaró su admiración por SHINee

En julio de este año, durante el programa de audiciones a ciegas de La voz Perú, la galardonada de un Latin Grammy reveló que es Shawol, fandom de SHINee, y que sigue especialmente a Taemin, integrante del mencionado grupo.

Eva Ayllón se declara fan de Taemin de SHINee. Foto: Composición LR

“Quiero contarte que yo soy hincha de SHINee y sobre todo de Taemin. Me vuelvo loca por ese bailarín, de verdad”, dijo la cantante criolla.

BTS brindará concierto presencial el 1 y 2 de diciembre

Los ‘Reyes del K-pop’ regresaron oficialmente a los conciertos presenciales con Permission to dance el 27 de noviembre. El día dos del show se realizó el 28 de noviembre.

La serie de conciertos de Bangtan continuará el 1 y 2 de diciembre en el Estadio SoFi. Además, ARMY podrá disfrutar del show vía online, ya que HYPE, corporación de BTS, anunció la venta de entradas para el segundo y último día de presentaciones.