BLACKPINK: ¿Jennie asistió a la fiesta de Halloween de Kendall Jenner?

Continúan las celebraciones por Halloween. El 31 de octubre, las integrantes de BLACKPINK compartieron fotografías con temática de disfraces en las redes sociales que sorprendieron a todos sus seguidores. A través de historias en Instagram, BLINK señala que Jennie también festejó la fecha más terrorífica del año en la fiesta de Kendall Jenner. Aquí te contamos todos los detalles.

Jennie como Gogo Yubari

Una fotografía se viralizó en las redes sociales. En la instantánea, Jennie, de BLACKPINK, se encuentra etiquetada junto a la cantante y compositora Deb Never. La idol K-pop se dejó mostrar como Gogo Yubari de la película Kill Bill.

Jennie y Deb Never en celebración de Halloween. Foto: Pop Crave

Como celebración de Halloween, BLINK también viralizó una reciente historia de Instagram en donde se pudo apreciar a Fai Kadra en la fiesta de Kendall Jenner y brevemente en la parte trasera a una mujer también vestida como Gogo Yubari de Kill Bill. Los seguidores no demoraron en identificar a la persona disfrazada como Jennie.

BLINK afirma que Jennie asistió a la fiesta de Kendall Jenner. Foto: captura/Twitter

El socialité y amigo cercano de Kendall Jenner, Fai Kadra, comenzó a seguir a Jennie en Instagram, por lo que BLINK creó teorías sobre la asistencia de la cantante a la fiesta de Halloween en Los Ángeles, organizada por la modelo.

Fai Kadra siguió a Jennie en Instagram. Foto: captura/Instagram

Jennie en Los Ángeles

La influencer Ruslana Gee también compartió historias de Instagram en donde menciona haber conocido a Jennie, de BLACKPINK, en la fiesta de Halloween de Kendall Jenner. “Jennie me abrazó. Estoy en shock. Siento que es un sueño”, contó la influencer nacida en Azerbaiyán a todos sus seguidores.

Ruslana Gee mencionó a Jennie en sus historias. Foto: captura/Instagram

“Amo mucho a Jennie, ella es tan dulce. Saben que no soy mucho de ser fan de alguien, pero me sentí muy feliz de poder conocerla. Una vez más compruebo por qué me agrada tanto, su personalidad se parece a la mía. En un universo paralelo, pudimos ser mejores amigas”, explicó la influencer.

Jennie también se disfrazó de medusa para Halloween. Foto: captura/Instagram

BLINK no demoró en solicitar más información a la influencer, por lo que esta subió más historias en donde contó su experiencia al conocer a Jennie. Ruslana Gee explicó que se estaba retirando de la fiesta con una amiga, cuando de pronto vio a una mujer muy hermosa disfrazada de un personaje de Kill Bill. Al preguntarle si era Jennie de BLACKPINK, la joven contestó que sí y compartieron un abrazo.

Gogo Yubari de Kill Bill. Foto: captura/DevianArt

La fiesta anual de Halloween de Kendall Jenner se vio interrumpida en el 2020 por la llegada de la COVID-19. Sin embargo, con los avances de la vacunación alrededor del mundo, la fiesta volvió con una nueva edición. Los asistentes de la fiesta temática fueron variados y entre sus invitados más destacados se encontraron The Weeknd, Justin y Hailey Bieber, además de su amigo Fai Kadra.