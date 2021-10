BTS: Jungkook dedica canción a Bam en In the SOOP 2 y provoca ternura en ARMY

Jungkook y Bam son los nuevos mejores amigos en la familia ARMY, ya que la nueva temporada del programa BTS In the SOOP trajo novedades para los seguidores del septeto coreano. El golden maknae presentó a un perro doberman como su nueva mascota y ambos protagonizaron uno de los momentos más conmovedores del reciente episodio 2.

Jungkook y Bam

In the soop 2 de BTS se caracteriza por mostrar una casa de campo en donde los integrantes del grupo K-pop comparten sus pasatiempos sin mucha intervención de los camarógrafos o productores. En el episodio 2, Jungkook paseó junto a Bam de camino a la casa principal, donde hay una sala, un comedor, una cocina y un estudio.

Jungkook dedicó canción a su nueva mascota, Bam. Foto: captura/HYBE

Una vez dentro de la casa, Jungkook decidió hacer karaoke y cantó “Every moment of you” (Cada momento de ti) de Sung Si Kyung. Lo que ARMY no esperó fue que el maknae de BTS dedicara cada palabra de la canción a su mascota Bam. “Gracias por estar aquí, me siento afortunado de que seas tú”, fue parte de la letra de la pieza musical dedicada a su can.

Reacción de ARMY

El significativo momento del segundo episodio de BTS in the SOOP 2 entre Jungkook y Bam fue bien recibido por ARMY, quienes no dudaron en expresarse a través de las redes sociales.

Reacción de ARMY en las redes sociales. Foto: Twitter

Dónde ver BTS in the SOOP 2

Los nuevos episodios de BTS in the SOOP 2 de Bangtan pueden verse a través Weverse y jTBC, al igual que la primera temporada.