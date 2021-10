Kep1er: Mnet defiende resultados de Girls Planet 999 ante quejas de supuesto fraude

El último ranking de Girls planet 999 generó suspicacias en el público por cómo se voltearon los resultados preliminares. No obstante, los productores a cargo del programa descartan que se haya producido fraude en las integrantes de Kep1er. En una entrevista con prensa coreana, explicaron que la transparencia en la votación fue su máxima prioridad.

Durante 12 episodios, las 999 participantes que provenían de tres países (Corea del Sur, China, Japón) compitieron para formar un nuevo grupo de K-pop global con nueve integrantes. En la alineación final, seis trainees coreanas, dos japonesas y solo una aprendiz china lograron la victoria.

Grupo K-pop de Girls Planet 999. Foto: Mnet

Ranking de Girls Planet 999

Durante la emisión del capítulo final hubo varias sorpresas. Aprendices que se habían mantenido varias semanas en el top9 descendieron y no lograron debutar; mientras que algunas concursantes lograron atrapar un cupo a pesar de que en rankings previos estaban fuera de los primeros lugares.

Lo visto correspondía directamente al balotaje final en dos fases en la app Universe. Para esta etapa, los ‘planet guardians’ solo podían elegir a una concursante pero, el peso de los votos permaneció fragmentado 50% para usuarios coreanos y 50% para fans internacionales.

Productores a cargo de Girls Planet 999. Foto: Mnet vía 10Asia

“También me sorprendió ver el resultado. Era diferente de lo que pronosticaba el equipo de producción. Una vez más me di cuenta que los votos de los fans globales no se podían predecir (...)”, expuso el PD Jung Woo Young para 10ASIA.

El productor Kim Shin Young explicó que “la transparencia de la votación y la estabilidad de la plataforma” era lo que más le preocupó al preparar el programa. “Había que ser cuidadoso con la votación porque participarían masivamente fans extranjeros además del público coreano”, explicó el ejecutivo.

A pesar de estas medidas, hubo dudas por los métodos cuestionables de algunas fanbases como acaparamiento de chips telefónicos o uso de números telefónicos virtuales con programas informáticos . Según los productores, a pesar de eliminar esos votos, el resultado de Kep1er sigue siendo el mismo.

Comunicado de Mnet sobre ganadoras de Girls Planet 999

Este es un pronunciamiento oficial del equipo de producción de Mnet y la plataforma de votación NCSoft Universe.

- El equipo de producción condujo la votación por el ‘Sistema de verificación global de números telefónicos’ de la app Universe, que calificó como más apropiada en comparación a sistemas anteriores.

- El equipo es consciente que la votación fue intensa y se polarizó entre algunos fans. Así como YouTube filtra las vistas con monitoreo constante, eequipo fortaleció su vigilancia durante los periodos de votación.

- Los resultados se volvieron a verificar al final de la votación y aún siendo analizados con un estándar exigente, se encontraron casos sospechosos de abuso pero a un nivel que no afectó el ranking final.