TWICE: ¿qué pasó con Tzuyu y por qué no asistió a The 8th E-daily Culture Awards?

El sexto aniversario de TWICE se ve empañado por la falta de pronunciamiento de JYP sobre el estado de Tzuyu. La maknae no asistió a The 8th E-daily Culture Awards, evento previo a la fecha especial de la girlband K-pop, y su empresa no actualizó acerca del motivo de su ausencia. Ante ello, muchos ONCE se preguntan qué pasó y si estará o no en el evento por los seis años del grupo.

TWICE en The 8th E-daily Culture Awards

El conjunto femenino se hizo presente en The 8th E-daily Culture Awards. Numerosos admiradores se conectaron a la trasmisión en vivo del evento el 19 de octubre (KST), con la esperanza de ver a las ocho integrantes actualmente activas (Jeongyeon tomó una nueva pausa por cuestiones de salud).

Sin embargo, grande fue su sorpresa al ver que solo siete miembros asistieron, ya que también estuvo ausente en la gala Tzuyu, la única integrante taiwanesa de TWICE.

Miembros de TWICE la alfombra de The 8th E-daily Culture Awards. Foto: OSEN

ONCE expresa su enojo con JYP

Tras percatarse de la ausencia de Tzuyu, en el evento donde el grupo K-pop recogió premio al mejor concierto y bailó presentó el hit “Dance the night away”, fans expresaron su enojo con JYP Entertainment, ya que no fueron avisados del cambio en la agenda de la famosa asiática. Además, se mostraron preocupados porque no tenían noticias oficiales sobre la decisión.

Nayeon aclara: ¿Tuzyu estará o no en el live de aniversario?

Afortunadamente, ONCE pudieron contar con las palabras de Nayeon, quien aseguró que la maknae decidió no participar en la premiación porque se sentía un poco mal de salud y quería recuperarse para participar en el live por el sexto aniversario grupal.

“Tzuyu dijo que ahora está mucho mejor. Creo que no quería trabajar demasiado hoy y descansar para hacer bien el horario a partir de mañana. No tienes que preocuparte demasiado”, escribió en uno de sus mensajes la mayor de TWICE.

Zhou Tzuyu es una cantante, bailarina, modelo y MC taiwanesa de 21 años. Foto: Dispatch

Fecha y horario para el live por el sexto aniversario de TWICE

Si eres ONCE no te puedes perder el live por el sexto aniversario de TWICE. El mismo estará iniciando a las 9.00 p. m. del miércoles 20 de octubre (KST).

Horarios para el live especial de TWICE. Foto: captura Twitter/@it9TWICE

Ya puedes activar en YouTube la campana de recordatorio. Aquí te compartimos el enlace a la trasmisión.