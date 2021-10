Song Joong Ki habla de Jeon Yeo Been y del video viral de su reencuentro

Una vez más, Song Joong Ki confirmó la química que existe con su colega Jeon Yeo Been, quien fue su pareja en la ficción para el drama Vincenzo. Ambas estrellas se volvieron a ver en un evento público, frente a las cámaras, el último 6 de octubre con motivo del Festival de cine de Busan. Días después, el actor de Arthdal chronicles dio más detalles de lo ocurrido en su reencuentro.

La noche de la apertura del festival, Song Joong Ki y Jeon Yeo Been protagonizaron un momento viral apenas ingresaron a la alfombra roja. El actor pasó primero acompañado por Park So Dam, pues ambos eran los anfitriones de la ceremonia.

Justo después le tocó el turno a Jeon Yeo Been. La actriz asistió como parte de la película Night in paradise y llegó a la gala con un look que recordó a su personaje en el drama Vincenzo.

Las cámaras del streaming capturaron a Song Joong Ki volteando a ver a su compañera un par de veces luego de que el nombre de Yeo Been fuese llamado por los presentadores. En una entrevista posterior para StarNews, el intérprete de 36 años confirmó que sí dirigió su vista a la actriz de Be melodramatic.

“Llegué primero y miré hacia atrás porque escuché que llamaban a Jeon Yeo Been. Muchos fans lo disfrutaron diciendo ‘Vincenzo está mirando a Chayoung‘ ”, recordó sobre el video viral y el impacto que se desató en las redes sociales.

Jeon Yeo Been y Song Joong Ki en la alfombra roja del BIFF 2021. Foto: composición/MK/fansite

Song Joong Ki agregó: “Mi química con la actriz Jeon Yeo Been fue genial porque pasamos mucho tiempo juntos durante los ocho meses que filmamos Vincenzo. En mi opinión, nuestro trabajo en equipo fue bueno, porque ella se ajustó muy bien a mí. Es una persona muy amable, ella es considerada con el actor que trabaja con ella, y en ese aspecto nuestras personalidades encajan bien”.

Nuevo drama de Song Joong Ki

Song Joong Ki ahora se alista para comenzar el drama de JTBC The youngest son of a chaebol family, la lectura de guion con los actores principales inicia el miércoles 13 de octubre según fanbases del actor.